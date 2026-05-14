Jeffrey Seitz verlängert bei Tennis Borussia von Niko Schmidt · Heute, 14:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: Niko Schmidt - https://www.ins

Lange hat sich in den vergangenen Jahren kein Trainer bei Tennis Borussia halten können. Seit dem Abstieg des Vereins aus der Regionalliga 2023 war der Übungsleiter vom Saisonanfang nicht der, der am Ende der Spielzeit an der Seitenlinie stand. Das hat sich nun geändert: Jeffrey Seitz, der das Team im Januar übernommen und zuvor die U19 unter seinen Fittichen hatte, wird die abstiegsgefährdeten Veilchen auch in der kommenden Saison coachen. Sein Vertrag gilt deshalb ligaunabhängig, Seitz würde also auch gegebenfalls den Neuaufbau aus der Berlin-Liga anpacken.

Seitz geht es vor allem darum, „den eingeschlagenen Weg weitergehen zu können, auch wenn es aktuell nicht so rosig aussieht.“ Doch er denkt langfristig: „TeBe hat Zukunft. Ich bin sicher, dass wir hier gemeinsam etwas sehr Gutes aufbauen werden, eine schlagkräftige Truppe, mit der sich alle im Verein und vor allem auch die Fans identifizieren können.“ Zum einen zählt Seitz auf die ambitionierte Jugendarbeit Tennis Borussias, die immer wieder vielversprechende Nachwuchs-Kicker hervorbringt; zum anderen ist Seitz zuversichtlich „einem guten Mix aus Jung und Alt“ zur Verfügung zu bekommen. Die vergangene Saison habe gezeigt, dass es ohne Erfahrung nicht gehe. Besonders wichtig aber sind dem 41-jährigen Coach Mentalität und Charakter – die müssen hundertprozentig stimmen“. Der Vorstandvorsitzende von Tennis Borussia, Ariel Gala, freut sich über Seitz’ Entscheidung: „Wir sind froh, dass wir einen der besten Trainer der Stadt für unser Projekt begeistern konnten und können!“ Der Vorstand sehe klare Verbesserungen der Spieler unter Seitz, auch wenn sich das noch nicht so deutlich beim Punktesatnd gezeigt habe – der Kader aber sei eben eher unglücklich zusammengestellt und nicht in besser Verfassung gewesen, als Seitz übernahm.