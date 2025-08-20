Jeff Strasser im Rahmen der Pressekonferenz – Foto: paul@lsn.sarl

Jeff Strasser wird vorgestellt: FuPa tickert von der PK! Was hat der neue Nationaltrainer zu sagen?

11:14 - Strasser: Aufgrund der Kurzfristigkeit wird das Trainerteam nur geringfügig angepasst. Damit will man den Übergang leichter gestalten. Origer und Forte bleiben auf ihren Positionen. Manuel Cardoni ist beim ersten Trainingslager mit dabei, da er viele der jungen Talente aus dem A-Kader begleitet hat. 11:12 - Strasser: Persönlich möchte ich die Nationalmannschaft weiterentwickeln, in der Kontinuität von Luc Holtz. "Wie jeder Trainer habe ich aber Spielideen". Er fasst u.a. die Kreativität ins Auge.

11:11 Uhr - Strasser: "Natürlich ist man als Trainer in dem Posten interessiert". Er habe dabei einen normalen Auswahlprozess durchlaufen. "Man stell sich der Herausforderung." 11:07 Uhr - Strasser: Kommenden Donnerstag werden wir über die genaue Zusammensetzung des Kaders sprechen. Doch es würde laut dem neuen Trainer keine Revolution geben. Er hofft u.a., dass Anthony Moris doch noch bei der FLF bleibt.