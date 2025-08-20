Jeff Strasser wird vorgestellt: FuPa tickert von der PK!

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
11:14 - Strasser: Aufgrund der Kurzfristigkeit wird das Trainerteam nur geringfügig angepasst. Damit will man den Übergang leichter gestalten. Origer und Forte bleiben auf ihren Positionen. Manuel Cardoni ist beim ersten Trainingslager mit dabei, da er viele der jungen Talente aus dem A-Kader begleitet hat.
11:12 - Strasser: Persönlich möchte ich die Nationalmannschaft weiterentwickeln, in der Kontinuität von Luc Holtz. "Wie jeder Trainer habe ich aber Spielideen". Er fasst u.a. die Kreativität ins Auge.
11:11 Uhr - Strasser: "Natürlich ist man als Trainer in dem Posten interessiert". Er habe dabei einen normalen Auswahlprozess durchlaufen. "Man stell sich der Herausforderung."
11:07 Uhr - Strasser: Kommenden Donnerstag werden wir über die genaue Zusammensetzung des Kaders sprechen. Doch es würde laut dem neuen Trainer keine Revolution geben. Er hofft u.a., dass Anthony Moris doch noch bei der FLF bleibt.
11:05 Uhr - Strasser: die Arbeit eines Nationaltrainers ist eine andere als die eines Verbandstrainers. Er stand bereits mit Kapitän Jans in Kontakt. Die kommenden Wochen werden gleich wichtig.
11:04 Uhr: Jeff Strasser freut sich auf die Herausforderung und bedankt sich beim Vorstand, dass man sich für ihn entschieden hat. "Für mich fängt ein neuer Prozess als Nationaltrainer an." Er sieht seine Rolle, die Arbeit seine Vorgängers kontinuierlich weiterzuführen.
11:01 Uhr: Manuel Cardoni heißt Jeff Strasser willkommen bei der FLF und bedankt sich bei Luc Holtz für dessen geleistete Arbeit. Am Dienstag habe er sich bereits mit Jeff Strasser über den Übergang von der Fußballschule unterhalten. Dan Huet wird Co-Trainer bei der A-Mannschaft der Männer, Mutsch wird Trainer der U21. Die Verzahnung zwischen der Akademie und der A-Mannschaft soll
11:00 Uhr: Neben rund 20 Journalisten sind die Hauptprotagonisten Jeff Strasser und Manuel Cardoni sowie zwei Presseverantwortliche der FLF.