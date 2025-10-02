Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Jeff Strasser hat erstmals Kenan Avdusinovic in die Nationalelf berufen – Foto: paul@lsn.sarl
Jeff Strasser gibt Kader für Spiele in Sinsheim und Trnava bekannt
Nominierungen für die kommenden WM-Qualifikationsspiele