Allgemeines
Jeff Strasser hat erstmals Kenan Avdusinovic in die Nationalelf berufen
Jeff Strasser hat erstmals Kenan Avdusinovic in die Nationalelf berufen – Foto: paul@lsn.sarl

Jeff Strasser gibt Kader für Spiele in Sinsheim und Trnava bekannt

Nominierungen für die kommenden WM-Qualifikationsspiele

WM-Quali
Deutschland
Luxemburg

Tor: Fox, Moris, Pereira

Abwehr: Carlson, Dzogovic, Jans, Korac, Mahmutovic, Martins M., Selimovic, Veiga

Mittelfeld: Barreiro, Bohnert, Moreira Cruz, Martins C., Olesen, Thill O., Thill S.

Angriff: Avdusinovic, Borges Sanches, Curci, Dardari, Muratovic, Sinani

Am Donnerstagnachmittag gehen wir näher auf die Pressekonferenz ein.

