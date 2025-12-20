Jeff Shi tritt als Vorstandsvorsitzender von Wolverhampton zurück

Shi, der seit Mitte 2017 in dieser Rolle war, verlässt den Verein nach fast einem Jahrzehnt, in dem er eine entscheidende Rolle in der Entwicklung des Clubs gespielt hat. Unter seiner Führung erlebten die Wolves sowohl Höhen als auch Tiefen, insbesondere in der Premier League.

Shi's Rücktritt kommt in einer Zeit, in der der Verein mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist. Die Leistung des Teams in der aktuellen Saison war enttäuschend, was zu wachsendem Druck von Seiten der Fans und der Medien führte. Berichten zufolge war Shi in den letzten Monaten zunehmend in der Kritik, insbesondere aufgrund der sportlichen Entscheidungen und der finanziellen Strategien des Clubs.

Übergangsweise übernimmt Nathan Shi, seit 2016 in verschiedenen Funktionen für Fosun tätig, die Rolle des Executive Chairman; eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen beiden besteht nicht. Er soll nun eng mit Cheftrainer Rob Edwards, Sportchef Matt Jackson und der Geschäftsführung zusammenarbeiten, während der Klub parallel nach einer dauerhaften Lösung für das Spitzenamt sucht.