"Jedoch ist der Star das Team" - Rutesheims nächster Schritt

– Foto: Joachim Koschler

Der direkte Aufstieg hat bei SKV Rutesheim Spuren hinterlassen: Stolz, Erleichterung und zugleich den Blick nach vorn. Die Rückkehr in die Verbandsliga Württemberg ist für den Verein ein Erfolg, den Pascal Haug vor allem mit der inneren Stärke der Mannschaft verbindet. „Mit dem direkten Aufstieg und der gleichzeitigen Rückkehr in die Verbandsliga Württemberg sind wir selbstverständlich zufrieden. Hierbei gilt es aus meiner Sicht, die Geschlossenheit der Mannschaft sowie die über die gesamte Saison hinweg spürbare Gier, gemeinsam etwas erreichen zu wollen, besonders herauszuheben. Am Ende beeindruckte die Reife und Konstanz, mit der die Mannschaft, insbesondere in der entscheidenden Saisonphase, abgeliefert hat. Nichtsdestotrotz gibt es immer Dinge und Themen zu verbessern. Welche das konkret sind, besprechen wir intern“, sagt Pascal Haug gegenüber FuPa.

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 bringt für SKV Rutesheim zwei Spiele, die sportlich wie emotional herausragen. Am Donnerstag, 16. Juli 2026, trifft die Mannschaft um 19.00 Uhr in Perouse auf SSV Reutlingen. Für Pascal Haug ist diese Partie auch persönlich besonders, weil er Thomas Herbst, den Cheftrainer von SSV Reutlingen, gut kennt. „Auf die SKV-Fans warten tatsächlich zwei Highlight-Spiele im Vorbereitungskalender unserer Jungs. Am Donnerstag, den 16.07.26, spielen wir um 19:00 Uhr in Perouse gegen den SSV Reutlingen. Ich persönlich freue mich dabei auf das Wiedersehen mit dem Reutlinger Cheftrainer Thomas Herbst, unter dem ich selbst gespielt habe sowie an dessen Seite ich als Co-Trainer beim FV Löchgau tätig war. Ein weiteres Highlight wartet am darauffolgenden Samstag, den 18.07.26. Hier spielen unsere Jungs im heimischen Sportpark Bühl um 14:00 Uhr gegen die U19 des VfB Stuttgart. Neben der Partie freuen wir uns ganz besonders auf den sportlichen Leiter des VfB, Daniel Teufel, der auf eine langjährige SKV-Vergangenheit zurückblicken kann und zuletzt auch beim alles entscheidenden Spiel in Crailsheim unsere Jungs unterstützt hat.“

Das Team als Maßstab

Einzelne Spieler will Pascal Haug nicht herausheben. Stattdessen rückt er das Kollektiv in den Mittelpunkt. Gerade darin liegt der emotionale Kern des Aufstiegs: eine Mannschaft, die nicht nur Ergebnisse geliefert, sondern im Verein etwas ausgelöst hat. „Einzelne Spieler möchte ich in diesem Kontext nicht hervorheben. Es mag sich für Sie plakativ und abgedroschen anhören. Jedoch ist der Star das Team – insbesondere bei uns in Rutesheim. Niemand ist größer als die übersummative Kraft des Teams. Wir haben insbesondere in der letzten Saison Momentum erzeugt. Im Team, aber auch im gesamten Verein. Dies gilt es nun wie einen Schatz zu beschützen und weiter zu kultivieren. Da sind wir alle gefragt.“

Entwicklung unter Christopher Baake

Auch die Entwicklung unter Cheftrainer Christopher Baake sieht Pascal Haug als wesentlichen Faktor. Seit der Saison 2023/2024 habe die Mannschaft ihren Weg konsequent fortgesetzt. Nun geht es darum, diesen Weg in einer höheren Liga weiterzugehen. „Zudem kennt die Entwicklung der Mannschaft seit der Übernahme der sportlichen Verantwortung unseres Cheftrainers Christopher Baake in der Saison 2023/24 nur eine Richtung. Nun warten neue Herausforderungen und Aufgaben und somit die nächste Entwicklungsstufe auf uns. Wenn wir mit derselben Lust und Freude auf Weiterentwicklung an die Sache gehen, sind wir, und da schließe ich die gesamte Vereinsführung mit ein, absolut davon überzeugt, dass wir den nächsten Entwicklungsschritt gehen werden und somit jeden Gegner ärgern können.“

Klassenerhalt als Ziel

Die neue Saison wird für SKV Rutesheim eine Herausforderung. Nach dem Aufstieg zählt zunächst die Stabilität. Pascal Haug formuliert das Ziel klar, ohne dabei den Anspruch an die tägliche Arbeit kleinzureden. „Ohne dem Trainer und dem Team vorzugreifen, wird unser übergeordnetes Ziel sein, die Klasse zu halten. Dafür werden wir nicht zuletzt in der bevorstehenden Vorbereitung auf die neue Saison fleißig, akribisch, zielstrebig und vor allen Dingen mit ganz viel Freude an dem, was wir tun, arbeiten.“

Favoriten in der Liga

Bei der Frage nach den möglichen Meisterschaftsfavoriten in der Verbandsliga Württemberg nennt Pascal Haug drei Teams. „Ich rechne mit Göppingen, Bissingen, aber auch mit Balingen II.“

Blick auf den Kader

Zum aktuellen Zeitpunkt verweist Pascal Haug bei den personellen Veränderungen auf die öffentlich einsehbaren Informationen. Zugleich bleibt SKV Rutesheim aufmerksam, falls sich auf dem Markt noch eine passende Möglichkeit ergeben sollte. „Unsere Transfers und Veränderungen sind Stand jetzt alle auf FuPa ersichtlich. Gleichzeitig beobachten und bewerten wir kontinuierlich den für uns interessanten Markt. Sollte sich hier kurzfristig noch etwas tun, von dem wir alle gemeinsam überzeugt sind, werden wir handeln.“

Regeländerungen gegen Zeitspiel

Auch die diskutierten Regeländerungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft bewertet Pascal Haug mit Interesse. Besonders der Umgang mit Zeitspiel beschäftigt ihn, weil er darin einen Ansatz sieht, das Spiel aktiver und fairer zu halten. „Ich finde die Maßnahmen im Kontext des Zeitspiels interessant. Dass man sich darüber Gedanken macht, die Nettospielzeit zu erhöhen und unnötiges Zeitspiel zu verhindern, befürworte ich. Ob sich die jetzt konkret umgesetzten Maßnahmen bei der WM flächendeckend als gewinnbringend erweisen, wird sich zeigen.“