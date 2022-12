„Jedes verschlampte Spiel ist nun doppelt so schwer zu korrigieren“ Karsten Bickel, der Trainer des SV Mundingen, tippt die Resultate des 18. Spieltags

Eine komplette Hinrunde hat der SV Mundingen in der aktuellen Bezirksliga-Saison noch nicht gespielt. Dazu fehlt noch die Begegnung gegen Biengen, die am 10. Dezember nachgeholt werden soll. Aktuell belegt die Mannschaft von Karsten Bickel den fünften Tabellenplatz, vier Punkte hinter Spitzenreiter Reute. Im fupa-Bezirksligatipp wirft der Coach einen Blick zurück auf die Halbserie und äußert seine Wünsche für die Rückrunde.

fupa: Herr Bickel, wie sieht Ihr Fazit der Hinrunde aus?

Karsten Bickel: Im Großen und Ganzen kann ich mit der Vorrunde gut leben. Klar, wir hätten mehr Punkte auf dem Konto haben können. Aber mit der Art und Weise, wie die Mannschaft meine Vorstellung, wie sie Fußball spielen soll, umsetzt, bin ich sehr zufrieden. Wir müssen allerdings noch ein Stück weit an der Effektivität arbeiten. Vor der Saison hatte ich ja als Ziel ein besseres Defensivverhalten ausgegeben. Das haben wir auch hinbekommen, aber die Frage, wenn man defensiv stabiler steht, ist immer: Was bekommen wir in der Offensive hin? Insgesamt haben wir eine gute Mischung zwischen defensiver Stabilität und offensivem Denken; trotz des defensiven Inputs erspielen wir uns immer zahlreiche Chancen. Zuletzt haben wir aber die Effektivität stark vermissen lassen und haben dadurch einige Niederlagen hinnehmen müssen.

fupa: Es steht ja noch das Nachholspiel gegen den SV Biengen am 10. Dezember an. Mit einem Sieg könnte Mundingen nachträglich noch „Herbstvizemeister“ werden…

Bickel: Das ist gewissermaßen ein Bonusspiel, und wenn wir weiter oben mitmischen wollen, sollten wir das gewinnen. Diese Möglichkeit müssen wir ergreifen! Vorausgesetzt ist aber, dass wir das erste Rückrundenspiel gegen Eintracht Freiburg gewinnen. Denn die Spiele werden weniger: Jedes verschlampte Spiel wird nun doppelt so schwer zu korrigieren sein.

fupa: Sie haben es angesprochen: Am Wochenende geht es zu den SF Eintracht Freiburg ins Weststadion. Das Hinspiel hat Ihre Mannschaft mit 3:0 gewonnen. Was für ein Spiel erwarten Sie am Sonntag?

Bickel: Es wird sehr intensiv werden, alleine schon wegen der äußerlichen Bedingungen auf dem engen, kompakten Kunstrasenplatz. Der wird den Charakter des Spiels mitbestimmen. Dazu kommt aber auch mit der Eintracht eine fußballerisch starke Mannschaft. Da erwarte ich durchaus ein technisch gutes Spiel. Es wird darauf ankommen, unsere Qualität auf den Platz zu bringen und uns für unseren Aufwand zu belohnen. Letztlich ist Fußball ein Ergebnissport, und um das richtige Ergebnis mit nach Hause zu nehmen, werden wir viel tun müssen.

fupa: Zuletzt gab es ja eine 0:1-Niederlage bei der SG Ihringen/Wasenweiler. Woran hat es da gelegen?

Bickel: Unter den gegebenen Platzverhältnissen hatten wir uns schon die größeren Spielanteile angeeignet. Wir hatten aber viel Pech, sind am Pfosten oder am Torhüter gescheitert, oder wir haben vorm Tor einen Tick weit die falschen Entscheidungen getroffen. Eigentlich hat nur das Tor gefehlt, sonst hätte man gesagt: „Das war ein Superspiel!“ Was Ballsicherheit, Lauffreude, Kombinationen, Engagement anging, konnte ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Am Ende ist Ihringen/Wasenweiler der „Lucky Punch“ geglückt, obwohl wir haushoch überlegen waren – wir hatten einfach das Tor nicht gemacht. Ähnlich lief es ja gegen Emmendingen (2:3) und Prechtal (1:3).

fupa: Welche Aussichten und Wünsche knüpfen Sie an die Rückrunde?

Bickel: Ich wünsche mir, dass wir alle gesund und verletzungsfrei bleiben, dass wir eine gute Vorbereitung haben und uns fußballerisch weiterentwickeln. Wir wollen dem Publikum weiter die Art von Fußball bieten, die Spaß macht. Das Salz in der Suppe bleiben die Tore, daher gilt weiterhin der alte Spruch: „Mindestens ein Tor mehr schießen als der Gegner!“ Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem, was sich zurzeit in Mundingen tut.

Karsten Bickels Spieltag-Tipps:

SF Oberried – SG Nordweil/Wagenstadt

Samstag, 14.30 Uhr

2:4. Nordweil/Wagenstadt ist derzeit sehr gut drauf.

SG Simonswald/Obersimonswald – FC Freiburg-St. Georgen (in Simonswald)

Samstag, 16 Uhr

Die Truppe aus St. Georgen ist nicht schlecht, der Heimvorteil spricht allerdings für Simonswald. 2:2.

SG Prechtal/Oberprechtal – SV Biengen (in Prechtal)

Samstag, 16 Uhr

Gute Frage! Ich denke, Prechtal wird den Heimvorteil ausspielen, und tippe auf ein 2:1.