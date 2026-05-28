"Jedes Spiel wie ein Finale": So holte sich FC Aksu die Meisterschaft Mit Trainerteam und Torjägern zum Titel von Johanna Rath · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Aksu Diyar Mainz II hat sich bereits vor Ende der Saison zu Meister der C-Klasse Mainz-Bingen Mitte gekürt. – Foto: FC Aksu

Mainz. Nachdem der FC Aksu Diyar Mainz II in der Hinrunde ungeschlagen geblieben war, stand das Ziel fest: die Meisterschaft. Dieses Ziel konnte bereits vor Ende der Saison erreicht werden. Der sportliche Leiter des FC Aksu Umut Can Sugecmez berichtet von einer verpassten Meisterfeier, dem Einfluss der Trainer und persönlichen Rekorden der Spieler.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Herausragende Leistungen in der Mannschaft

"Zunächst muss ich die Leistung des Trainerteams hervorheben", sagt Sugecmez. Der Trainer Nauras Odeh und die Co-Trainer Sascha Nehrbaß und Atakan Ali Yildirim haben maßgeblich zum Erfolg des Teams beigetragen. "Sie haben es einfach immer geschafft die Jungs zu motivieren", erzählt Sugecmez. Das Team haben immer gespielt, als wäre es das Finalspiel. Auch Kapitän und Torjäger Okan Yüzüak hat mit seinen 22 Saisontreffern der Mannschaft zum Titel verholfen. "Er hat die Liga auseinander geschossen", sagt Sugecmez. Mittelfeldspieler Pascal Wüst war mit 27 Spielen und 11 Toren nicht nur eine wichtige Stütze in der Mannschaft, sondern hat auch seinen persönlichen Torrekord aufgestellt. Auch Abdul Malik Sevis hatte ebenfalls einen großen Einfluss auf das Team. "Malik hat die Spiele aus dem Zentrum aufgebaut. Er hat die Mannschaft getragen", erklärt Sugecmez.