Ihm gelang der wichtige Führungstreffer: Leonardo di Pasquale. – Foto: Habschied

„Jedes Spiel ist harte Arbeit" – ASV Dachau setzt seinen Lauf fort

Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau bleiben oben dran. Gegen Aufsteiger Palzing gab es einen 2:0-Erfolg.

Der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau hat seinen Lauf fortgesetzt. Gegen den Aufsteiger SVA Palzing feierte die Mannschaft von Trainer Matthias Koston am Samstag einen 2:0-Heimsieg. Es war das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage und der vierte Sieg in dieser Phase. Die Grundlage war neben einer effizienten Offensive eine stabile Defensive um einen starken Torhüter: Stefan Fängewisch vereitelte die wenigen Palzinger Chancen – und die hatten es in sich.

„Es war ein schweres Spiel. Palzing ist sehr defensiv orientiert und hat uns vor allem bei Standardsituationen gefordert“, sagte Koston. Die erste Hälfte verlief dementsprechend ausgeglichen. Dachau kam zwar gut ins Spiel, vergab aber seine erste Chance. Auf der anderen Seite verhinderte Fängewisch beim Alleingang von Andre Bauer den Rückstand. So ging es torlos in die Pause. In der Halbzeit reagierte Koston. Der ASV-Coach nahm taktische Anpassungen vor und wechselte Harun Mohamed ein. Der Offensivspieler war sofort präsent, den Führungstreffer erzielte aber ein anderer: Nach einem Angriff über den Flügel kam der Ball ins Zentrum, ein erster Schuss wurde abgeblockt, ehe Leo Di Pasquale aus kurzer Distanz zum 1:0 vollendete (54.).