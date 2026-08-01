Eine Woche vor dem Bezirksliga-Start gastiert der VfB Rot-Weiß Braunschweig in der ersten Runde des Bezirkspokals beim SV Innerstetal. Trainer Tolga Izigüzel misst der Partie große Bedeutung bei und sieht sie als wichtigen Baustein auf dem Weg in die neue Saison.
Die Testphase ist abgeschlossen, nun beginnt für den VfB Rot-Weiß Braunschweig die Saison mit dem ersten Wettbewerbsspiel. Am Sonntag tritt die Mannschaft von Trainer Tolga Izigüzel in der ersten Runde des Bezirkspokals beim SV Innerstetal an. Für den Bezirksligisten ist die Begegnung weit mehr als nur eine Generalprobe vor dem Ligastart am folgenden Wochenende.
„Jedes Spiel ist für mich wichtig. Auch das Pokalspiel nehmen wir voll ernst und wollen natürlich eine Runde weiterkommen“, betont Izigüzel. Entsprechend soll die Mannschaft vom ersten Pflichtspiel an den Anspruch unterstreichen, konzentriert und erfolgreich in die neue Spielzeit zu starten.
Mit dem Verlauf der Sommervorbereitung zeigt sich der Trainer insgesamt zufrieden. Zwar erschwerten urlaubsbedingte Ausfälle immer wieder die Arbeit auf dem Trainingsplatz, dennoch sieht er seine Mannschaft auf einem ordentlichen Weg.
„Die Vorbereitung lief ganz okay und wir haben einige Testspiele gut absolviert. Natürlich geht es immer besser, aber in der Sommerphase hat man immer Spieler, die urlaubsbedingt fehlen und andere, die voll durchziehen. Deshalb ist es manchmal schwierig, taktische Vorgaben komplett durchzusetzen“, erklärt Izigüzel.
Dass der Großteil des Kaders zusammengeblieben ist, wertet der Coach als wichtigen Vorteil. Dadurch seien Abläufe und Automatismen bereits vorhanden, auch wenn die Integration der Neuzugänge noch Zeit benötige.
Verstärkt wurde der Kader im Sommer durch sechs Neuzugänge, von denen sich der Trainer einen spürbaren Qualitätsschub verspricht. Gleichzeitig sieht er noch Entwicklungspotenzial im Zusammenspiel.
„Nur die neuen Spieler müssen sich noch richtig integrieren und das System verstehen. Das ist auf jeden Fall noch aufbaufähig, aber das werden wir in den kommenden Wochen weiter korrigieren und erarbeiten“, sagt Izigüzel.
Den Schwerpunkt der Vorbereitung legte das Trainerteam auf die athletischen Grundlagen. Vor allem Grundlagenausdauer und Kraftausdauer standen in den vergangenen Wochen im Mittelpunkt, um die Mannschaft auf die Anforderungen der bevorstehenden Bezirksliga-Saison vorzubereiten.
Mit Blick auf die kommende Spielzeit erwartet Izigüzel eine anspruchsvolle Bezirksliga. Umso wichtiger sei es gewesen, den Kader gezielt zu verstärken.
„Wir haben sechs Neuzugänge bekommen, die sehr viel Qualität mitbringen und uns noch stärker machen. Das brauchen wir für die Bezirksliga aber auch, da in dieser Klasse jeder Punkt für uns extrem wichtig sein wird.“
Bevor jedoch der Ligaalltag beginnt, richtet sich der Fokus vollständig auf den Pokal. Beim SV Innerstetal möchte der VfB Rot-Weiß Braunschweig die erste Pflichtaufgabe erfolgreich lösen und mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten.