„Jedes Spiel ist für mich wichtig“ Rot-Weiß Braunschweig will im Pokal den ersten Schritt machen von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Eine Woche vor dem Bezirksliga-Start gastiert der VfB Rot-Weiß Braunschweig in der ersten Runde des Bezirkspokals beim SV Innerstetal. Trainer Tolga Izigüzel misst der Partie große Bedeutung bei und sieht sie als wichtigen Baustein auf dem Weg in die neue Saison.

Die Testphase ist abgeschlossen, nun beginnt für den VfB Rot-Weiß Braunschweig die Saison mit dem ersten Wettbewerbsspiel. Am Sonntag tritt die Mannschaft von Trainer Tolga Izigüzel in der ersten Runde des Bezirkspokals beim SV Innerstetal an. Für den Bezirksligisten ist die Begegnung weit mehr als nur eine Generalprobe vor dem Ligastart am folgenden Wochenende. „Jedes Spiel ist für mich wichtig. Auch das Pokalspiel nehmen wir voll ernst und wollen natürlich eine Runde weiterkommen“, betont Izigüzel. Entsprechend soll die Mannschaft vom ersten Pflichtspiel an den Anspruch unterstreichen, konzentriert und erfolgreich in die neue Spielzeit zu starten.

Gute Basis trotz schwieriger Vorbereitung Mit dem Verlauf der Sommervorbereitung zeigt sich der Trainer insgesamt zufrieden. Zwar erschwerten urlaubsbedingte Ausfälle immer wieder die Arbeit auf dem Trainingsplatz, dennoch sieht er seine Mannschaft auf einem ordentlichen Weg. „Die Vorbereitung lief ganz okay und wir haben einige Testspiele gut absolviert. Natürlich geht es immer besser, aber in der Sommerphase hat man immer Spieler, die urlaubsbedingt fehlen und andere, die voll durchziehen. Deshalb ist es manchmal schwierig, taktische Vorgaben komplett durchzusetzen“, erklärt Izigüzel.