„Jedes Spiel geht bei 0:0 los“

Der VfL Wahrenholz steht in der Bezirksliga Braunschweig 1 im Mittelfeld, hat mit 19 Punkten aus 13 Spielen aber weiter Kontakt zur oberen Tabellenhälfte. Der kommende Gegner, Aufsteiger TV Jahn Wolfsburg, steckt hingegen tief im Krisenmodus: Zwölf Spiele, zwölf Niederlagen, 10:57 Tore – letzter Platz.

VfL-Trainer Neumann sind die klaren Vorzeichen natürlich auch bekannt. „Ich denke, da ist die Favoritenrolle klar geregelt. Wie soll es auch anders sein?“ sagt er. Gleichzeitig schiebt er eine klare Warnung hinterher: „Dennoch bin ich der Meinung, dass jedes Spiel irgendwie bei 0-0 losgeht und du musst erstmal den Schlüssel finden.“

Neumann erwartet einen tiefstehenden Kontrahenten: „Ich gehe davon aus, dass sich TV Jahn tief hinten reinstellen wird, mit Mann und Maus verteidigen wird. Das ist für jede Mannschaft erstmal schwer.“ Der Trainer erinnert an Beispiele aus der Liga: „Vorsfelde II, gutes Beispiel. Bis zur 89. Minute stand es in Anführungsstrichen nur 1-0.“ Der Appell ist eindeutig: „Auch so eine Mannschaft kann einem das Leben schwer machen.“

Für seine eigene Mannschaft formuliert Neumann eine klare taktische Marschroute: „Da geht es natürlich dann für uns in erster Linie um viel Geduld. Immer wieder Bewegung ohne Ball, Bewegung mit Ball. Viele Chancen rausspielen, eiskalt sein vorm Tor. Standards sind sicherlich auch immer ein gutes Mittel.“ Gleichzeitig warnt er vor den Kontern des Gegners: „Und natürlich in erster Linie die Restverteidigung. Das muss passen. Ich denke, die werden stark auf Konter lauern.“

Trotz aller Vorsicht erwartet Neumann einen Heimsieg: „Am Ende des Tages wollen wir natürlich zu Hause den Heimsieg feiern. Alles andere wäre eine große Überraschung und eine große Enttäuschung.“ Die Motivation im Team sei hoch: „Alle Jungs sind vor mir heiß. Wir hatten heute im Training 24 Mann. Da hat man schon gesehen, die brennen auf den langersehnten Heimsieg. Dann wäre es schön, wenn wir in Serie starten können.“

Personell steht Neumann nahezu der gesamte Kader zur Verfügung. „Ja, personell sieht es auch gut aus… der Spieltagskader sollte sehr, sehr füllig sein“, sagt er. Man könne mit rund 20 bis 21 Spielern planen.

Anstoß ist am Sonntag um 14 Uhr in Wahrenholz. Für den VfL zählt nur ein Sieg – doch Trainer Neumann macht unmissverständlich deutlich, dass auch klare Tabellenkonstellationen trügerisch sein können.