Jedes Spiel ein Endspiel im Abstiegskampf

– Foto: Gianluca Lönneker

Für den TSV Wetschen steht am Samstag, 28. März um 16 Uhr ein richtungsweisendes Heimspiel an. In der TSV-Arena empfängt der Aufsteiger den SC Spelle-Venhaus und geht mit klarer Zielsetzung in die Partie: Punkte sind Pflicht, möglichst drei.

Das Hinspiel in Spelle dient dabei nicht als Maßstab. Bei der damaligen Partie zeigte der TSV seine schwächste Saisonleistung. Entsprechend groß ist nun die Motivation, im Rückspiel ein anderes Gesicht zu zeigen.

Die Begegnung gegen Wolfsburg in der Vorwoche wurde intensiv aufgearbeitet. Aus Sicht der Wetschener fiel das Fazit eindeutig aus: Der Punktgewinn war zu wenig. Vor allem nach der Pause zeigte die Mannschaft eine präsente Leistung, erspielte sich Möglichkeiten, blieb jedoch ohne Torerfolg. Genau hier soll angesetzt werden, diesmal über die gesamte Spielzeit hinweg.

Mit dem SC Spelle-Venhaus wartet ein etablierter Oberligist, der aktuell mit 34 Punkten auf Rang sieben steht. Die Mannschaft gilt als eingespielt, verfügt über Qualität in allen Mannschaftsteilen und zählt regelmäßig zum erweiterten Favoritenkreis der Liga.

Personell muss Wetschen weiterhin Rückschläge verkraften. Kapitän Timo Hibbeler fehlt ebenso wie Lennart Greifenberg verletzungsbedingt. Ansonsten steht der Kader zur Verfügung.

Die Ausgangslage ist eindeutig: Der TSV Wetschen rangiert mit 13 Punkten aus 17 Spielen auf Platz 14 und befindet sich mitten im Abstiegskampf. Jeder Punktgewinn ist entscheidend, jedes Spiel hat Endspielcharakter. In den verbleibenden Heimspielen soll daher das Maximum herausgeholt werden.