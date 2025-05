„Jedes Spiel ein Endspiel“ – Denneberg zurück bei den Schwänen

„Der Reiz ist, die Mannschaft mit dieser Ausgangslage in der Klasse zu halten – das ist eng mit meiner Beziehung zum Verein verknüpft“, sagt Denneberg im Gespräch. Er kennt das Team bestens, übernahm es bereits Ende 2020, führte es zum Aufstieg und in der ersten A-Liga-Saison auf Platz sieben. Aus beruflichen Gründen legte er sein Amt damals nieder – kehrte aber schon vergangene Saison nach einer langen Negativserie zurück, um zu helfen. „Das Ergebnis war, dass die Schwäne in der letzten Rückrundentabelle Platz vier erreichten und wir so einen sicheren Platz elf belegten.“ Anschließend zog er sich erneut zurück – vorerst.

Unterstützt wird Denneberg künftig von Alex Koenigs, der als Co-Trainer fungiert. Große Veränderungen sind angesichts der Kürze der Zeit nicht möglich – doch Anpassungen werden kommen. „Veränderung wird es sicherlich geben und geben müssen, sonst wäre ich ja nicht da. Klar ist, dass in so kurzer Zeit nicht viele Dinge angegangen werden können. Aber gewisse taktische Anpassungen wird es geben müssen. Und besonders muss der Glaube an die eigenen Fähigkeiten zurückkommen.“

Die Tabellenlage ist prekär: Rang 15, nur 20 Punkte. Die Devise ist klar: „Die Ausgangslage ist schwer, und aufgrund der Zeit ist der Spielraum für Fehler gering. Darum muss jedes Spiel wie ein Endspiel angegangen werden.“

Trotz aller Schwere stellt Denneberg eines klar: Es geht jetzt nicht um ihn. „Mit über zehn Jahren Trainererfahrung sind meine persönlichen Ambitionen in dieser Situation nicht wichtig. Es geht nur um das Team, den Klassenerhalt – und darum, dass die Jungs wieder Spaß am Fußball und am Gewinnen bekommen.“ Seine Erwartungen an die Spieler sind dabei ebenso eindeutig wie bekannt: „Da die meisten Jungs mich kennen, wissen alle, was sie erwartet und was ich fordere.“

Zum Schluss richtet der neue – und alte – Trainer noch einen Appell: „Ich hoffe, dass ich ab sofort einen anderen Impact im Training und sonntags an der Linie in die Mannschaft bringe, damit Spiele wieder zu unseren Gunsten entschieden werden.“

Schwanenberg startet am Sonntag gegen Rheinland Dremmen in die letzten fünf Partien – mit einem alten Bekannten als Hoffnungsträger an der Seitenlinie.