„Jedes Spiel besonders“: Oberhachinger leitete U17-Finale

Eine besondere Ehre wurde Moritz Breitruck aus der Schiedsrichter-Gruppe Bad Tölz zuteil. Der 18-Jährige aus Oberhaching leitete am Wochenende mit Raphael Salzberger (FC Mühldorf) und Fabian Balasch (SV Gendorf Burgkirchen) das U17-Endspiel um die Deutsche Meisterschaft zwischen Borussia Mönchengladbach und Rasen-Ballsport Leipzig (3:1) und stand dabei an der Linie. Vor fünf Jahren hatte er seine Schiedsrichter-Prüfung abgelegt. Im Interview erklärt er, warum er dies jungen Sportlern empfiehlt.

Moritz, wieso hast Du den Neulingskurs als Schiedsrichter abgelegt?

Bis zuletzt habe ich beim FC Deisenhofen in den Nachwuchsmannschaften gespielt. Ich habe bei meinem jüngeren Bruder in der E-Jugend schon Spiele geleitet. Ein Freund hat gefragt, ob ich die Schiedsrichter-Prüfung machen möchte. Im Winter 2020, mit 13 Jahren, habe ich den Kurs gemacht und seitdem bin ich dabei.

Du warst bei zahlreichen Spielen der U19- und U17-Bundesliga im Einsatz und pfeifst in der Bezirksliga. Wie lange hat dieser Aufstieg gedauert?

Ich war in den ersten zwei Jahren im Nachwuchsbereich unterwegs und habe dann mit 15 die ersten Herren-Spiele auf Kreisebene geleitet. Zur Saison 2023/24 bin ich dann in den Kreisliga-Förderkader im Kreis Zugspitze gekommen und dort zur Saison 2024/25 als Notenbester in die Bezirksliga aufgestiegen. Die Noten ergeben sich aus den Beobachtungen in der höchsten Herren-Spielklasse. Parallel wurde unser Gespann für die Nachwuchsligen des DFB nominiert. Standardmäßig waren wir bei der U17 unterwegs, aushilfsweise bei der U19. Da waren wir zum Beispiel in Bayreuth, Stuttgart, Heidenheim, Nürnberg, Regensburg oder München.

Am Sonntag warst Du beim U17-Finale in Mönchengladbach. Wie war es, vor über 10 000 Zuschauern ein Spiel zu leiten?

Es war eine große Ehre, mit meinem Gespann hier im Einsatz zu sein. Die Bedeutung realisiert man erst im Nachhinein. Auf YouTube haben das Video 160 000 Leute angeklickt, und im Stadion waren knapp 11 000 Zuschauer. Das war ein ganz besonderes Erlebnis und eine großartige Erfahrung. Während des Spiels ist man hoch konzentriert, aber nach dem Schlusspfiff und bei der Siegerehrung konnten wir das alles genießen. Wir sind schon am Samstag angereist, hatten Meetings und ein Delegations-Dinner mit DFB Offiziellen und Vereinsvertretern.

Was macht Dir als Schiedsrichter besonders Spaß?

Im Zentrum steht meine Leidenschaft für den Fußball. Als Schiedsrichter ist jedes Spiel besonders, da es nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern in vielen anderen Aspekten herausfordernd ist. Hierzu zählen natürlich Regelkenntnis, -auslegung und die Spielleitungskompetenzen wie das Auftreten auf dem Platz oder die Kommunikation mit Spielern und Trainern.

Was sind Deine Ziele für die Saison?

Im Juli stehen die individuellen Leistungsprüfungen an. Die möchte ich bestmöglich absolvieren. Ich starte im Sommer in der Bezirksliga, und ich hoffe, dass es gut weitergeht. Mit dem Gespann rücken wir aus der U17 in die U19 Nachwuchsliga auf. Ich freue mich weiterhin auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Gruppe Bad Tölz, mit dem Bezirk und mit dem Verband.

Warum würdest Du (jungen) Sportlern empfehlen, als Schiedsrichter einzusteigen?

Man ist als Schiedsrichter ein wichtiger Teil des Spiels. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, seine Fußball-Leidenschaft zu erweitern und neue Erfahrungen zu sammeln – beispielsweise Entscheidungen zu treffen und für diese Verantwortung zu tragen. In der Schiedsrichtergruppe Bad Tölz ist der Zusammenhalt wertvoll und freundschaftlich. Ich kann den Neulingskurs nur empfehlen, weil wir ein sehr gut etabliertes Patensystem haben, bei dem junge Schiedsrichter bei ihren ersten Einsätzen begleitet werden.