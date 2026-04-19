 2026-04-16T10:11:10.190Z

Spielbericht

Jedes Pünktchen zählt: Der Kampf um den Klassenerhalt spitzt sich zu

Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

von Tageblatt · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nick Hellfeier

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Bezirksliga 4
RW Cuxhaven
FC Cuxhaven
Ahlerstedt/O II
Stinstedt

Vor allem der Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga bleibt auch nach diesem Spieltag spannend. So lief das Wochenende.

Heute, 15:00 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
MTV Hammah
MTV HammahHammah
2
3
Abpfiff

Mit diesem Auswärtssieg entledigt sich der MTV Hammah seinen Abstiegssorgen und springt auf den siebten Tabellenplatz. Für die Gäste ist es der dritte Sieg aus den letzten vier Spielen.

Tore: 0:1 (27.) Pye, 1:1 (31.) Westphale, 1:2 (41.) Pye, 1:3 (55.) Michel, 2:3 (69.) Friese.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
6
2
Abpfiff
Drochtersen befand sich bis in den zweiten Durchgang auf einem guten Weg, Zählbares von einem Spitzenteam zu entführen. Schließlich handelten sich die Kehdinger im zweiten Abschnitt aber eine Ampelkarte ein und gerieten dann noch ordentlich unter die Räder. D/A bleibt damit auf einem Abstiegsplatz.

Tore: 1:0 (7.) Lica, 1:1 (16.) Hönemann, 2:1 (57.) Saraiva Regufe, 3:1 (63.) Mittelstädt, 4:1 (74.) und 5:1 (78.) beide Costa, 5:2 (80.) Beckmann, 6:2 (89.) Mittelstädt.

Gestern, 15:30 Uhr
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cuxhaven
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
3
1
Abpfiff
+Video

„Cuxhaven hat in den ersten 30 Minuten Vollgas-Fußball gespielt - das haben wir in der Form noch nicht gehabt“, sagt A/O-Trainer Moris Kaiser. Als sein Team Zugriff bekam, erspielte es sich auch Chancen, verpasste aber einige Möglichkeiten. Kaiser: „Wir brauchen wieder mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.“

Tore: 1:0 (32.) Grabowski, 2:0 (62.) L. Santos de Oliveira, 3:0 (80.) Olivera da Silva, 3:1 (85.) Teetz.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Sievern
TSV SievernSievern
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
2
0
Abpfiff
+Video

Sievern brachte ein schneller Angriff über die linke Seite in Führung, in der Schlussphase leisteten sich die VSV einen Ballverlust an der Mittellinie. Für Hedendorf ist es die fünfte Niederlage in Serie.

Tore: 1:0 (19.) Root, 2:0 (82.) Manojlovic.

Heute, 15:00 Uhr
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
0
2
Abpfiff

Deinstes Henrique Fuchs Klein gehörten noch die ersten beiden Hochkaräter, doch Stotel ließ das Momentum mit ihrem Führungstor nach einer Flanke kippen. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste nach einem ruhenden Ball.

Tore: 0:1 (25.) Solle-Kreikenbohm, 0:2 (47.) Lennartz.

Heute, 15:00 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
1
1
Abpfiff

Mit einem Kopfball-Tor sichert Philipp Elfers O/O zumindest ein Pünktchen. Damit verkürzen die Gäste den Rückstand auf das rettende Ufer auf drei Zähler und hoffen weiter auf den Ligaverbleib.

Tore: 1:0 (17.) Schmidt, 1:1 (55.) P. Elfers.

Gestern, 15:30 Uhr
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
3
1

Nach dem Hinspielsieg gegen Apensen folgten für Harsefeld 14 sieglose Spiele. Mit dem Dreier gegen einen Mitbewerber im Kampf um den Ligaverbleib schließt sich für den TuS ein Kreis. „Wir waren spielbestimmend und haben aufgrund einer sehr guten Leistung verdient gewonnen“, freut sich Trainer Patrick Reis. Der einzige Wermutstropfen: Kapitän Fabian Haarmann wird nach einer Ampelkarte im Abstiegskracher gegen Oste/Oldendorf fehlen.

Tore: 1:0 (14.) Jacobi, 1:1 (25.) Hellfeier, 2:1 (58.) Alarbinieh, 3:1 (66.) Meyer.