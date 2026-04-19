Jedes Pünktchen zählt: Der Kampf um den Klassenerhalt spitzt sich zu

– Foto: Nick Hellfeier

Vor allem der Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga bleibt auch nach diesem Spieltag spannend. So lief das Wochenende.

Mit diesem Auswärtssieg entledigt sich der MTV Hammah seinen Abstiegssorgen und springt auf den siebten Tabellenplatz. Für die Gäste ist es der dritte Sieg aus den letzten vier Spielen.

Drochtersen befand sich bis in den zweiten Durchgang auf einem guten Weg, Zählbares von einem Spitzenteam zu entführen. Schließlich handelten sich die Kehdinger im zweiten Abschnitt aber eine Ampelkarte ein und gerieten dann noch ordentlich unter die Räder. D/A bleibt damit auf einem Abstiegsplatz. Tore: 1:0 (7.) Lica, 1:1 (16.) Hönemann, 2:1 (57.) Saraiva Regufe, 3:1 (63.) Mittelstädt, 4:1 (74.) und 5:1 (78.) beide Costa, 5:2 (80.) Beckmann, 6:2 (89.) Mittelstädt.

„Cuxhaven hat in den ersten 30 Minuten Vollgas-Fußball gespielt - das haben wir in der Form noch nicht gehabt“, sagt A/O-Trainer Moris Kaiser. Als sein Team Zugriff bekam, erspielte es sich auch Chancen, verpasste aber einige Möglichkeiten. Kaiser: „Wir brauchen wieder mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.“ Tore: 1:0 (32.) Grabowski, 2:0 (62.) L. Santos de Oliveira, 3:0 (80.) Olivera da Silva, 3:1 (85.) Teetz.

Sievern brachte ein schneller Angriff über die linke Seite in Führung, in der Schlussphase leisteten sich die VSV einen Ballverlust an der Mittellinie. Für Hedendorf ist es die fünfte Niederlage in Serie. Tore: 1:0 (19.) Root, 2:0 (82.) Manojlovic.

Deinstes Henrique Fuchs Klein gehörten noch die ersten beiden Hochkaräter, doch Stotel ließ das Momentum mit ihrem Führungstor nach einer Flanke kippen. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste nach einem ruhenden Ball. Tore: 0:1 (25.) Solle-Kreikenbohm, 0:2 (47.) Lennartz.

Mit einem Kopfball-Tor sichert Philipp Elfers O/O zumindest ein Pünktchen. Damit verkürzen die Gäste den Rückstand auf das rettende Ufer auf drei Zähler und hoffen weiter auf den Ligaverbleib. Tore: 1:0 (17.) Schmidt, 1:1 (55.) P. Elfers.