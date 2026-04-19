Jedes Pünktchen zählt: Der Kampf um den Klassenerhalt spitzt sich zu

Vor allem der Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga bleibt auch nach diesem Spieltag spannend. So lief das Wochenende.
Mit diesem Auswärtssieg entledigt sich der MTV Hammah seinen Abstiegssorgen und springt auf den siebten Tabellenplatz. Für die Gäste ist es der dritte Sieg aus den letzten vier Spielen.
Tore: 0:1 (27.) Pye, 1:1 (31.) Westphale, 1:2 (41.) Pye, 1:3 (55.) Michel, 2:3 (69.) Friese.
Tore: 1:0 (7.) Lica, 1:1 (16.) Hönemann, 2:1 (57.) Saraiva Regufe, 3:1 (63.) Mittelstädt, 4:1 (74.) und 5:1 (78.) beide Costa, 5:2 (80.) Beckmann, 6:2 (89.) Mittelstädt.
„Cuxhaven hat in den ersten 30 Minuten Vollgas-Fußball gespielt - das haben wir in der Form noch nicht gehabt“, sagt A/O-Trainer Moris Kaiser. Als sein Team Zugriff bekam, erspielte es sich auch Chancen, verpasste aber einige Möglichkeiten. Kaiser: „Wir brauchen wieder mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.“
Tore: 1:0 (32.) Grabowski, 2:0 (62.) L. Santos de Oliveira, 3:0 (80.) Olivera da Silva, 3:1 (85.) Teetz.
Sievern brachte ein schneller Angriff über die linke Seite in Führung, in der Schlussphase leisteten sich die VSV einen Ballverlust an der Mittellinie. Für Hedendorf ist es die fünfte Niederlage in Serie.
Tore: 1:0 (19.) Root, 2:0 (82.) Manojlovic.
Deinstes Henrique Fuchs Klein gehörten noch die ersten beiden Hochkaräter, doch Stotel ließ das Momentum mit ihrem Führungstor nach einer Flanke kippen. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste nach einem ruhenden Ball.
Tore: 0:1 (25.) Solle-Kreikenbohm, 0:2 (47.) Lennartz.
Mit einem Kopfball-Tor sichert Philipp Elfers O/O zumindest ein Pünktchen. Damit verkürzen die Gäste den Rückstand auf das rettende Ufer auf drei Zähler und hoffen weiter auf den Ligaverbleib.
Tore: 1:0 (17.) Schmidt, 1:1 (55.) P. Elfers.
Nach dem Hinspielsieg gegen Apensen folgten für Harsefeld 14 sieglose Spiele. Mit dem Dreier gegen einen Mitbewerber im Kampf um den Ligaverbleib schließt sich für den TuS ein Kreis. „Wir waren spielbestimmend und haben aufgrund einer sehr guten Leistung verdient gewonnen“, freut sich Trainer Patrick Reis. Der einzige Wermutstropfen: Kapitän Fabian Haarmann wird nach einer Ampelkarte im Abstiegskracher gegen Oste/Oldendorf fehlen.
Tore: 1:0 (14.) Jacobi, 1:1 (25.) Hellfeier, 2:1 (58.) Alarbinieh, 3:1 (66.) Meyer.