„Jedes Jahr ein Katastrophenstart“: Langengeisling gegen Palzing unter Druck

Der FC Langengeisling steht bei Aufsteiger Palzing schon unter Druck. Beim SVA müssen dringend Punkte eingefahren werden.
Langengeisling – Schon wieder ein Fehlstart für den FC Langengeisling: Nach zwei Pleiten ziert die Truppe des verletzten Spielertrainers Maximilian Hintermaier das Tabellenende. Am heutigen Freitag um 19.30 Uhr geht's zum Aufsteiger SV Ampertal Palzing.
„Jedes Jahr dieser Katastrophenstart. Das 1:7 gegen Lerchenau zähle ich gar nicht, aber gegen Dachau hätten wir uns zumindest einen Punkt verdient gehabt“, sagt Hintermaier, der aber nicht in Panik verfällt: „Beim 0:1 gegen Dachau war das ein deutlicher Schritt nach vorne, vor allem in läuferischer und in kämpferischer Hinsicht.“ Der Coach muss einige Umstellungen vornehmen, weil Kilian Stenzel, Hannes Dornauer und Fabian Kohlmann urlauben. Weiterhin nicht dabei ist Lucas Seeholzer, der zwar wieder im Training war, aber beruflich fehlt. Und der bislang noch nicht zum Zug gekommene Michael Gartner wechselt zum SV Walpertskirchen.
Palzing hat einen Punkt auf dem Konto, Trainer Enes Mehmedovic fehlen nach dem Verlust von Louis Goldbrunner, der sich dem Ligarivalen SE Freising angeschlossen hat, einige Verletzte, Mathias Reinbacher ist noch rotgesperrt. Für die Hausherren geht es nach dem Wiederaufstieg zum 100. Vereinsjubiläum ausschließlich um den Klassenerhalt, was Hintermaier egal ist: „Im Prinzip müssen wir genau gegen solche Mannschaften unsere Punkte holen, aber wir tun uns erfahrungsgemäß gegen Aufsteiger immer schwer. Das müssen wir schnell ändern. Ich erwarte auf dem engen Platz einen heißen Kampf, weil die Palzinger vor eigenem Publikum schon eine Nummer sind.“ Sein Team müsse an der Chancenverwertung arbeiten.