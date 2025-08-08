„Jedes Jahr ein Katastrophenstart“: Langengeisling gegen Palzing unter Druck

Langengeisling – Schon wieder ein Fehlstart für den FC Langengeisling: Nach zwei Pleiten ziert die Truppe des verletzten Spielertrainers Maximilian Hintermaier das Tabellenende. Am heutigen Freitag um 19.30 Uhr geht's zum Aufsteiger SV Ampertal Palzing.

„Jedes Jahr dieser Katastrophenstart. Das 1:7 gegen Lerchenau zähle ich gar nicht, aber gegen Dachau hätten wir uns zumindest einen Punkt verdient gehabt“, sagt Hintermaier, der aber nicht in Panik verfällt: „Beim 0:1 gegen Dachau war das ein deutlicher Schritt nach vorne, vor allem in läuferischer und in kämpferischer Hinsicht.“ Der Coach muss einige Umstellungen vornehmen, weil Kilian Stenzel, Hannes Dornauer und Fabian Kohlmann urlauben. Weiterhin nicht dabei ist Lucas Seeholzer, der zwar wieder im Training war, aber beruflich fehlt. Und der bislang noch nicht zum Zug gekommene Michael Gartner wechselt zum SV Walpertskirchen.