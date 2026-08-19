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Der SSV Ulm 1846 Fußball hat im WFV-Pokal einen wichtigen Erfolg eingefahren und steht im Achtelfinale. Nach dem schwierigen Start in der Regionalliga war das Weiterkommen vor allem für die Stabilität der Mannschaft von Bedeutung. Der Auftritt war kein leichtes Spiel, sondern ein Pokalkampf, in dem der SSV lange gefordert wurde und den Vorsprung bis zum Schluss verteidigen musste.

Marcel Seegert hatte mit einem schwierigen Abend gerechnet und sagt gegenüber FuPa: „Wenn ich den Platz sehe und die Bedingungen, dann wusste ich, dass es ein ekliger Pokalfight werden wird. Natürlich ist es hilfreich, wenn du nach dem ersten dann auch das zweite nachlegen würdest. Haben wir halt nicht gemacht.“

Entscheidend war aus Sicht des Innenverteidigers, dass Ulm diese Aufgabe annahm. „Wir haben aber sehr, sehr leidenschaftlich dagegen gehalten und verteidigt. Aber wir haben das mit Moral und mit Leidenschaft und mit Ehrgeiz nach Hause gebracht und nun sind wir eine Runde, nur das zählt.“

Weil die Entscheidung ausblieb, blieb der Gegner im Spiel. Seegert beschrieb die Dynamik, die solche Pokalspiele oft bekommen. „Dann ist es logisch, dass der Gegner bis zum letzten Atemzug da so noch alles reinwirft, um den Ausgleich zu schießen. So lange Bälle sind immer 50/50-Bälle, ob du dann in vierter Liga oder sechster Liga spielst, ist dann halt einfach ekelhaft.“

Ein Erfolg für den Kopf

Nach zwei Niederlagen in der Regionalliga war der Pokalsieg für den SSV auch mental wichtig. Seegert sprach von einem Erfolg, den sich die Mannschaft erarbeitet habe. „Jedes Erfolgserlebnis bringt einen vorwärts und das haben wir uns heute erarbeitet. Jetzt geht es einfach darum, Kräfte zu sammeln und am Samstag nachzulegen.“

Die Lage bleibt für den SSV allerdings angespannt, weil mehrere Spieler fehlen. Seegert verwies auf die Schwierigkeiten, die dadurch entstehen. „Es ist auf jeden Fall schwerer, weil wichtige Spieler fehlen. Auch ein Regionalligist kann nicht drei, vier, fünf Spieler einfach mal so ersetzen. Aber wir wollen das so meistern, wie die Situation gerade ist. Nicht jammern, sondern wir müssen im Endeffekt trotzdem versuchen, das Beste daraus zu machen. Wir sind auch immer noch gut aufgestellt und wollen punkten.“

Unsöld hebt die Widerstandskraft hervor

An der Seitenlinie wurde die Mannschaft im Pokal von Oliver Unsöld betreut. Trainer Daniel Jungwirth absolvierte die Aufnahmeprüfung zur Zulassung zur Pro-Lizenz, deshalb übernahm der Co-Trainer die Rolle als Cheftrainer. Für ihn war der Pokalsieg vor allem ein Zeichen der Haltung. „Das Signal ist einfach dagegen, dass wir heute komplett von der ersten bis zur letzten Runde dagegen gehalten haben. Dass wir uns so dagegen gestemmt haben, dass wir uns alle reingeworfen haben.“

Unsöld hob besonders die Arbeit gegen den Ball hervor. „Wenn ich jetzt sehe wie viele Luftduelle wir heute gewonnen haben, wie wir uns geblockt haben. Das muss man einfach heute hervorneben und deswegen gewinnt man auch mal ein Spiel 1:0 im Pokal.

Kein Wunschkonzert

Die schwierigen ersten Wochen wollte Unsöld nicht dramatisieren. „Ich finde, das ist heute anders gestrickt. Was heißt schwierige Wochen? Wir haben zwei Spiele in der Regionalliga verloren. Das tut uns brutal weh und das haben sich bestimmt alle anders vorgestellt. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Von dem her, wir wissen wo wir herkommen oder was wir für eine Mannschaft aufgebaut haben. Wir haben vor sechs Wochen oder vor sieben Wochen noch keine Mannschaft gehabt. Wir stehen jetzt im Achtelfinale im WFV-Pokal. Wir haben zwei Spiele in der Regionalliga verloren. Aber darf man auch nicht vergessen, gegen zwei gute Mannschaften.“

Für Unsöld bleibt der Prozess entscheidend. „Wir müssen uns noch einfach ein bisschen finden, das dauert noch. Die eine oder andere Stellschraube noch mal drehen. Aber wir können nicht die Flinte Korn werfen, sondern wir müssen weitermachen und das gilt Woche für Woche. Da arbeiten wir alle dran, Daniel als erste Stelle vorne dran. Ich bin im Trainerbüro mit dabei, wir diskutieren sehr viel. Es klappt auch manchmal nicht, was man sich vorstellt. Deswegen sehe ich es nicht als schwierige Phase an.“

Arbeit für den Verein im Mittelpunkt



Unsöld wir nach diesem Spiel wieder als Co-Trainer agieren: „Ich arbeite gern da, wo ich bin. Ich bin für den Verein, für das Team und für alle da. So wie ich bin, so bin ich. Ob Chef, Co, Übergangskoordinator oder NLZ-Leiter draufsteht, das spielt gar keine Rolle. Ich bin der Oli, nicht mehr und nicht weniger.“