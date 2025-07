Sportlicher Leiter Dominik Hahn hier im Trikot von Helpenstein. – Foto: Engelbert Fell

„Jeder will gewinnen“-Helpenstein startet selbstbewusst in neue Saison Nach schwieriger Spielzeit sieht der SVH sich gefestigt und auf allen Positionen gut aufgestellt Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 FC Hürth Schafhausen Arnoldsweil. Zülpich + 13 weitere

Die vergangene Saison war für den SV Helpenstein eine Bewährungsprobe. Der sportliche Leiter Dominik Hahn blickt zurück, bewertet die Vorbereitung und erklärt, warum das Team in der neuen Spielzeit trotz aller Herausforderungen optimistisch nach vorne schaut.

Der SV Helpenstein ist mit einem klaren Selbstverständnis in die Vorbereitung auf die neue Saison der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 gestartet: „Ein Sportler will jedes Spiel gewinnen“, betont Dominik Hahn, Sportlicher Leiter des Vereins. Diese Haltung, so formuliert Hahn, soll zur Triebfeder einer Spielzeit werden, in der nicht nur Ergebnisse zählen, sondern auch die individuelle und kollektive Entwicklung im Vordergrund steht. Dabei liegt eine intensive Saison hinter dem Team. Rang 11, nur sechs Siege bei 13 Unentschieden und elf Niederlagen – für einen Klub, der in den Vorjahren stets solide bis ambitioniert agierte, war 2024/25 ein Rückschritt. Doch Hahn will das nicht als reines Scheitern verstanden wissen. „Unsere Mannschaft war es gewohnt, sich Jahr für Jahr weiterzuentwickeln. Umso herausfordernder war es, sich mit dem Thema Abstiegskampf auseinanderzusetzen“, erklärt er. Die Lehre: Auch solche Phasen gehören zum Fußball. „Unsere junge Mannschaft hat Charakter gezeigt“, zieht Hahn ein insgesamt konstruktives Fazit.

Starker Start in die Vorbereitung – auch menschlich Am 7. Juli startete die Vorbereitung mit einem einwöchigen Laufplan, am 14. Juli stieg die Mannschaft ins reguläre Training ein. Seither läuft aus Hahns Sicht vieles erfreulich: „Die Jungs erscheinen zahlreich beim Training, ziehen mit, sind engagiert – die Mannschaft lebt“, beschreibt er die Stimmung. Besonders betont er die gute Chemie im Team. Jüngere Spieler suchten aktiv den Austausch mit den erfahreneren, letztere würden zunehmend Führungsrollen einnehmen. „Wobei man nicht vergessen darf, dass unsere Führungsspieler gerade einmal 23 bis 26 Jahre alt sind“, merkt Hahn an. Auch sie seien weiter auf dem Weg, sich zu entwickeln – wie das gesamte Kollektiv.