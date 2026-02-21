"Jeder weiß, was er selbst kann und was wir als Team können"

– Foto: Ulf Schubert

Nach Wochen des gezwungenen Ausweichens in die Halle hatte der BSV Halle-Ammendorf seine Chance ergriffen. Mit drei Testspielen innerhalb einer Woche hatte der Verbandsligist zuletzt das Tempo gehörig angezogen. Immerhin geht es für die Mannschaft von Trainer Christian Kamalla schon am Sonnabend wieder um Punkte.

Es war zweifelsfrei "eine schwierige Vorbereitung" für die Ammendorfer, "aber das trifft auf alle anderen Mannschaften auch zu", unterstreicht Kamalla. "Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen und hatten das Glück, dass wir unsere Halle haben - auch wenn das Training natürlich nicht spielnah ist. Ich bin aber froh, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten."

" Gegen Markranstädt (1:4) hat vieles nicht gestimmt. Da war ich sehr unzufrieden", sagt Kamalla. Doch die Entwicklung setzte schnell ein. Zwei Tage später gegen Landesligist Turbine Halle (3:4) hatte der 42-Jährige schon "eine deutliche Leistungssteigerung" gesehen. Und beim 7:1-Erfolg über Verbandsliga-Schlusslicht Rot-Weiß Thalheim hätten es seine Schützlinge dann bereits "ordentlich gemacht". Doch betont Kamalla auch: "So wie ich die Niederlagen zuvor nicht überbewerte, bewerte ich dieses Ergebnis nicht über."

Kaum ließen es die Bedingungen wieder zu, wechselte der Tabellensechste der Verbandsliga wieder ins Freie und tauchte mit drei Testspielen - jeweils auf Kunstrasenplätzen in der Ferne - direkt tief in die Praxis ein. Die Leistungen den Umständen entsprechend wenig überraschend: schwankend.

"Riesenaufgabe" zu Gast beim FSV Barleben

Stattdessen zählt es am Sonnabend - beim Rückrundenauftakt auf dem Kunstrasenplatz des FSV Barleben. "Wir versuchen jetzt, gut aus den Starlöchern zu kommen", sagt der BSV-Coach im Wissen: "Das ist eine Riesenaufgabe." Beim aktuell besten Heimteam der Verbandsliga, das zu Hause schon den Spitzenreiter SSC Weißenfels (2:1) und den zweitplatzierten SV Fortuna Magdeburg (2:1) geschlagen hat und das laut Kamalla "schon ein Stückchen weiter ist."

Und doch: Etwas Zählbares haben sich die Ammendorfer für den Jahresauftakt auf die Fahne geschrieben. Auch, um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden. "Wir haben kein konkretes Ziel. Es geht nicht um Platz eins oder Platz zwei", sagt ihr Trainer. Dennoch ist die Blickrichtung klar: "Jeder weiß, was er selbst kann und was wir als Team können. Wir wollen einfach die Qualität auf den Platz bringen - und ich glaube, wenn wir das schaffen, gehören wir unter die ersten Fünf."

Das erste Heimspiel im neuen Jahr wackelt

Um den Blick womöglich noch weiter nach oben als auf Platz fünf zu richten, "gehört einiges dazu", betont Kamalla: "Eine kleine Serie, verletzungsfrei zu bleiben, ein guter Start in die Rückrunde und vielleicht zwei, drei Spieler, die über dem Schnitt spielen." Dann wäre vielleicht sogar ein Platz auf dem Podium möglich.

Doch zunächst geht es für den BSV Halle-Ammendorf einzig um den Auftakt in Barleben - und darum, überhaupt wieder spielen zu können. Wobei das nachfolgende Heimspiel gegen den Haldensleber SC aufgrund der Rasenbeschaffenheit im Stadion der Waggonbauer bereits wackelt. "Auch wenn wir jetzt die erste Partie haben, weiß ich nicht, wie es dann weitergeht", erklärte Kamalla: "Es könnte also sein, dass sich die Vorbereitung noch ein wenig länger zieht."