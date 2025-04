"Brese" blickt positiv in Richtung Sandersdorf und auf den Ligaverbleib für den FC Einheit Rudolstadt. – Foto: © Nachwuchsfussball Dresd

"Jeder weiß, dass wir mithalten können..." Der FC Einheit Rudolstadt befindet sich in der 13. Oberliga-Saison in Folge. Wie im Vorjahr geht es dabei rein um den Ligaverbleib.

Keeper Max Bresemann zeigte in den letzten Partien starke Leistungen. Dennoch stehen nach der Winterpause bisher nur vier Punkte auf der Habenseite. Der Einheit-Torwart ist optimistisch, dass es nun gegen Sandersdorf mit drei wichtigen Punkten klappt. Und auch in Sachen Ligaverbleib ist der 29-Jährige positiv gestimmt...

FuPa Thüringen: Ihr hattet ein schweres Auftaktprogramm gegen Topteams - habt gegen die aktuelle Top5 der Tabelle schon gespielt. Am Ende gab es aus diesen Partien einen Sieg gegen Halle und einen Punkt in Auerbach. Wie beurteilt du euren Start in die Rückrunde?

Max Bresemann: Der Start in die Rückrunde war definitiv nicht optimal und sicherlich hätten wir uns in den ein oder anderen Spiel mehr erhofft. Dennoch haben die Spiele gezeigt, dass wir gegen die vermeintlichen Favoriten mithalten können. Fakt ist aber auch, das wir Stand jetzt einen Punkt weniger haben als letzte Saison zu dieser Zeit. FuPa Thüringen: Wie war es für dich als Keeper gegen diese Topteams? Wie stellt man sich darauf ein, das man "mehr zu tun" hat?

Brese: In Rudolstadt haben wir ein sehr tolles Torwartteam. Sowohl Maurice als auch ich verstehen uns super. Jeder unterstützt den anderen so gut es geht. Der wichtigste Faktor ist dabei aber unser Torwarttrainer „Schokser“, welcher mich in diesem Jahr auch auf ein höheres Level gebracht hat. Dennoch habe ich persönlich leider diese Saison noch kein Spiel zu Null gemacht. Das heißt es ist noch viel Luft nach oben.

FuPa Thüringen: Du hast in den letzten Spielen gute Kritiken bekommen. Nimmst du sowas wahr? Wie ordnest du das ein?

Brese: Natürlich nimmt man sowas wahr. Ich versuche die Mannschaft nur so gut es geht zu unterstützen. Aber wenn man als Torwart in den letzten Spielen neun Gegentore bekommt, dann ist das trotzdem nicht gut genug. Sicherlich hätten es auch 13-14 sein können 😅. Dennoch ist mein Anspruch natürlich weiterhin gut zu performen in der Hoffnung, dass der Trainer weiterhin auf mich setzt. FuPa Thüringen: Welche Bedeutung hat das Spiel gegen Sandersdorf für dich/euch? Was erwartet euch?

Brese: Viele reden davon, dass es ein richtungsweisendes Spiel sein wird. Und das ist es auch. Der Abstand zum retten Ufern beträgt derzeit fünf Punkte und die anderen Mannschaften wie Wernigerode, Gera usw. liefern auch ab. Von daher ist das sicherlich ein entscheidendes Spiel keine Frage.

Dennoch erwarten uns ein guter Gegner mit erfahrenen Jungs in den Reihen, welche uns sicherlich alles abverlangen werden. Trotzdem vertraue ich unserer Mannschaft samt Trainerteam einen Sieg zu und das ist auch unser Ziel.