Kann Wirbelwind Thies Kochanski beim MTSV Hohenwestedt die nötigen Offensivakzente setzen. – Foto: Olaf Wegerich

Für den MTSV Hohenwestedt steht am kommenden Samstag viel auf dem Spiel. Die Mannschaft von Trainer Arend Müller empfängt um 14.00 Uhr auf dem Sportplatz Wilhelmshöh zum letzten Heimspiel der Saison den PSV Neumünster und benötigt dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Derzeit liegt der MTSV nur einen Zähler hinter Eutin 08, das zeitgleich bei der Kaltenkirchener TS anzutreten hat, auf dem ersten Abstiegsplatz. Sollten die Rosenstädter bei dem formschwachen Aufsteiger dreifach punkten – der seit sieben Spielen auf einen Sieg wartet –, ist gegen die Neumünsteraner dringend ein Sieg vonnöten, um sich am letzten Spieltag in Eutin die Chance auf ein echtes Endspiel zu erhalten.

Die Bilanz aus den bisherigen fünf Duellen in der höchsten Landesklasse ist ausgeglichen. Beide Teams konnten jeweils zweimal gewinnen. Ein Spiel endete unentschieden. Die beiden letzten Duelle gingen aber in Neumünster mit 3:2 und in Hohenwestedt mit 1:0 an den MTSV.

Beim Formbarometer hingegen spricht vieles für den PSV, der zuletzt die Kaltenkirchener TS mit 3:2 bezwingen konnte und sich über etliche Rückkehrer nach Verletzungen freut. Der MTSV kann nach 13 Spielen der Rückrunde nur 8 Punkte und 12 Tore vorweisen. Beides sind Liga-Tiefstwerte.

Dennoch gibt sich MTSV-Trainer Arend Müller trotz der nicht leichten Tabellensituation weiter kämpferisch: „Das Eutin gegen Phönix punktet, war einkalkuliert, deshalb ist unsere aktuelle Situation keine Überraschung. Entscheidend ist: Wir können es aus eigener Kraft schaffen. Wir im Trainerteam bereiten die Mannschaft bestmöglich auf das letzte Heimspiel gegen den PSV vor. Wir konzentrieren uns voll auf uns. Trotz dieser schwierigen Situation ist die Stimmung bei uns gut. Jeder Spieler möchte alles geben für den Klassenerhalt. Es ist aktuell auch egal, welcher Gegner gegen uns spielt, wir wissen, dass wir Punkte brauchen!“

Das Gute aus Sicht der Gastgeber: „Wir haben aktuell alle Spieler an Bord und trainieren ganz normal. Wir trainieren so, dass wir für das Wochenende perfekt vorbereitet sind!“

"Wir wollen diese Partie unbedingt gewinnen"

Beim PSV gibt sich Dennis Buthmann aus dem Trainerduo zuversichtlich: „Wir wollen diese Partie unbedingt gewinnen. Wir wollen nach den schwierigen letzten Wochen einen positiven Saisonabschluss liefern und werden alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen.“

Angesprochen auf die letzten Niederlagen gegen Hohenwestedt entgegnete der PSV-Coach: „⁠Unabhängig von den letzten beiden Spielen ist es natürlich unser Ziel, das Spiel zu gewinnen. Aber es zeigt natürlich, dass wir absolut ans Limit gehen müssen, und vor allem in Sachen Intensität und Bereitschaft werden wir auf der Höhe sein müssen. Für Hohenwestedt geht es vor den eigenen Zuschauern um den Klassenverbleib, und daher gehen wir davon aus, dass sie alles an Kampf und Leidenschaft reinwerfen werden.“

Personell deuten sich beim PSV weitere Alternativen an. Für Ajoub Assameur und Tom Marquardt könnte es für den Kader reichen. Bei Tom Zarpe wird es wohl noch eine Woche bis zu seiner Rückkehr dauern. Hinter der Einsatzfähigkeit von Geart Latifi steht weiterhin ein Fragezeichen.