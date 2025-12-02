Welche Entwicklung in der Mannschaft macht dich aktuell am positivsten? „Wir haben es geschafft, uns defensiv zu stabilisieren und im Ballbesitz eine klare Idee entwickelt. Da haben wir schon ein paar gute Schritte nach vorne gemacht.“

Wie fällt dein sportliches Fazit zur Hinrunde aus – entspricht der Tabellenplatz deinen Erwartungen? „Positiv. Ich hatte keine Erwartungen, was den Tabellenplatz angeht.“

Wie zufrieden bist du mit der Trainingsbeteiligung und Mentalität des Teams? „Die Mentalität in der Mannschaft stimmt. Mit der Trainingsbeteiligung bin ich grundsätzlich zufrieden – auch wenn man sich als Trainer immer das Maximum wünscht.“

Was muss in der Rückrunde besser werden, um eure Ziele sicher zu erreichen? „Es wird darum gehen, das Erarbeitete weiterzuentwickeln und im besten Fall ein Stück variabler zu werden.“

Gab es ein Highlight-Spiel oder einen besonderen Moment in der Hinrunde?

„Jeder Sieg war ein Highlight! Wenn man – wie im Heimspiel gegen Huckarde – das 1:0 in der Nachspielzeit macht, ist das natürlich besonders schön.“

Welche Spielprinzipien sind dir wichtig – woran erkennt man eure Handschrift?

„Wir wollen in Ballbesitz mutig und zielstrebig sein und so jedem Spiel unseren Stempel aufdrücken. Auf der anderen Seite helfen alle Spieler mit, unser Tor zu verteidigen.“

Wo siehst du taktisch oder personell die größten Stellschrauben für die Rückrunde?

„Variabler zu werden wird die Aufgabe sein. Ich bin aber erst seit dem Sommer hier – das braucht Zeit und man muss realistisch bleiben.“

Hat dich die Qualität der Staffel überrascht – welche Gegner waren die stärksten?

„Die Ausgeglichenheit hat mich schon überrascht. Heven, Huckarde und Westrich waren in der Hinrunde die stärksten Gegner.“

Gibt es Veränderungen oder Rückkehrer, die wichtig werden können?

„Mit Flo Schwarz und Lenno Johannsen kommen zwei Langzeitverletzte zurück. Christian Buth kommt vom SC Obersprockhövel. Vielleicht passiert noch etwas, mal schauen.“

Ziele für den weiteren Saisonverlauf?

„Wir wollen besser werden und im besten Fall kann man das am Ende der Saison an der Tabelle ablesen. Spaß gepaart mit sportlichem Ehrgeiz steht hier im Vordergrund.“

Deine Botschaft ans Umfeld:

„Der erste Dank geht an alle ehrenamtlichen Helfer, ohne die es den Amateurfußball in dieser Form nicht geben würde. Wir haben hier ein sehr angenehmes und familiäres Umfeld – dafür kann man nur ein großes Dankeschön aussprechen!“



Anmerkung: Dieses Interview ist Teil unserer großen Winterpausen-Serie zur Bezirksliga Westfalen Staffel 10.

In den kommenden Tagen folgen weitere Gespräche mit Trainern, Verantwortlichen und Spielern aus der Liga. Bleibt also gerne dran.