„Jeder Schweißtropfen im Training bildet das Fundament“

Im FuPa-Teamcheck spricht Enis Djerlek, Trainer des Oranienburger FC Eintracht, über die besondere Belastung im Amateurfußball, die intensive Vorbereitung auf die neue Saison in der Brandenburgliga und die zahlreichen Neuzugänge im Sommer. Er schildert, warum Fleiß für ihn die größte Stärke seiner Mannschaft ist, welche Doktrin er für das neue Spieljahr vorgibt und wie er die Konkurrenz einschätzt. Außerdem spricht er über die Wahl des Kapitäns und gibt einen Ausblick auf das Auftaktspiel gegen den BSC Preußen 07.

Enis Djerlek spart nicht mit klaren Worten, wenn es um die Bedingungen im Amateurfußball geht. „Wir sind im höheren Amateurbereich tätig, der uns vor großen Herausforderungen stellt“, erklärt er. Für den Trainer ist es eine enorme Leistung, wie seine Spieler die Doppelbelastung aus Alltag und Fußball meistern. „Die Jungs haben alle einen Alltag zu bewältigen und haben dabei noch die gewaltige Aufgabe, die Anforderungen der höchsten Liga des Landes gerecht zu werden.“ Gerade das mache die Vorbereitung besonders anspruchsvoll. Umso deutlicher ist sein Lob: „Das ist wirklich nicht einfach und ich ziehe den Hut gegenüber jedem einzelnen Spieler meines Teams für das Geleistete in der Vorbereitung. Ja, ich bin sehr zufrieden.“

Die Sommerpause brachte personelle Veränderungen mit sich. „Durch die Abgänge im Sommer waren wir gezwungen, auf dem Transfermarkt aktiver zu sein als in den Vorjahren“, sagt Djerlek. Die Liste der Neuzugänge ist lang. Im Offensivbereich verstärken Kwasi Boateng vom SC Staaken, Hassan Saleh vom SSC Teutonia, Artur Moge vom FV Preussen Eberswalde und Kuba-Siala Vulu vom BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow die Mannschaft. Hinzu kommen mit Amala Diomade und Miguel Unger zwei junge Spieler aus den eigenen Reihen sowie Nick Matzat vom FV Preussen Eberswalde. „Mit den Offensivkräften Boateng, Ahmedov, Moge, Saleh, Kuba-Siala Vulu und den OFC-Jugendspielern Diomade sowie Matzat sind wir in der Breite, aber auch in der Qualität gut besetzt“, betont Djerlek.

Verstärkung für die Defensive

Nicht nur die Offensive erhielt Verstärkung, auch die Abwehr wurde gezielt ergänzt. „Mit Kljajic, Morma, El Bani und dem Rückkehrer Lakatoš sowie dem Torhüter aus der eigenen A-Jugend Louis Lau wurde auch die Defensive punktuell verstärkt“, so der Trainer. Gemeint sind damit Bojan Kljajic vom Brandenburger SC Süd 05, Illia Morma vom Frohnauer SC 1946, Jean-Luca El Bani von der SG Union 1919 Klosterfelde und Nikola Lakatos, der vereinslos war, bevor er zurückkehrte. Dazu rückt mit Louis Lau ein Eigengewächs zwischen die Pfosten. Über detaillierte Einschätzungen zu den einzelnen Spielern will Djerlek allerdings nicht weiter sprechen: „Über die einzelnen Spieler möchte ich weiter nicht eingehen.“

Transfers bleiben möglich

Die Planungen sind zwar weit fortgeschritten, abgeschlossen ist das Kapitel Wechsel aber nicht. „Im Fußball sollte man niemals etwas ausschließen“, sagt Djerlek mit Blick auf mögliche weitere Zugänge. Auch auf der Abgangsseite bleibt er vorsichtig: „Wie gesagt, alles ist immer möglich.“ Damit hält sich der Verein Flexibilität für den weiteren Verlauf der Saison offen.

Fleiß als Erfolgsrezept

Wenn der Trainer nach den Stärken seines Teams gefragt wird, hat er eine klare Vorstellung: „Wir sind sehr fleißig und das ist unsere größte Stärke!“ Für ihn ist Arbeit der Grundstein für Erfolg. „Um erfolgreich zu sein, müssen wir ein Risiko auf uns nehmen. Der Glaube an unsere Arbeit muss unser Weg sein, jeder Schweißtropfen im Training bildet das Fundament des Erfolges in der Zukunft! Das ist unsere Doktrin für das kommende Spieljahr!“ Mit diesen Worten unterstreicht er, dass Einsatzbereitschaft und Glaube an den gemeinsamen Weg über allem stehen.

Die stärkste Brandenburgliga aller Zeiten

Für Enis Djerlek ist die kommende Saison eine besondere Herausforderung. „Es ist die stärkste Brandenburgliga aller Zeiten, und aus meiner Sicht können alle Mannschaften um obere Plätze spielen“, erklärt er. Einen klaren Favoriten möchte er nicht nennen, vielmehr hebt er die Ausgeglichenheit hervor. Diese Einschätzung deutet auf eine spannende Saison hin, in der jeder Spieltag Überraschungen bereithalten könnte.

Ein Kapitän mit besonderer Bedeutung

Ein klares Bekenntnis gibt es beim Thema Mannschaftsführung. „Sebastian Knaack! Er ist eine Ikone des OFC“, stellt Djerlek unmissverständlich klar. Mit Knaack hat die Mannschaft einen Spielführer, der tief im Verein verwurzelt ist und mit seiner Erfahrung die Mannschaft auf und neben dem Platz führen soll.

Vorfreude auf den Saisonstart

Am Freitagabend um 19.30 Uhr beginnt die Saison mit dem Heimspiel gegen den BSC Preußen 07. Djerlek geht mit gemischten Gefühlen in die Partie. „Man möchte mit einem Sieg in die Saison starten, dies ist auch das Ziel unseres Gegners. Es ist das erste Spiel der Serie und niemand weiß, wo er sich befindet.“

Testpartien und Pokalduelle seien dabei nur begrenzt aussagekräftig: „Die Vorbereitungsspiele und Pokalspiele sind kein Gradmesser!“ Trotz aller Ungewissheit überwiegt die positive Erwartungshaltung: „Es wird eine schwierige Aufgabe, jedoch mit einer großen Vorfreude bei allen Beteiligten. Die beiden Teams, Schiedsrichter und vor allem die Zuschauer freuen sich, dass es endlich losgeht!"