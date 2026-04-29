Jeder Punkt zählt: Optik Rathenow reist zu Tennis Borussia

Der 13. Platz bedeutet zudem die Relegation, sofern der Meister der Regionalliga Nordost den Aufstieg verpassen sollte. Für den FSV Optik Rathenow beträgt der Vorsprung auf den vierzehnten Platz und die SG Dynamo Schwerin lediglich drei Punkte. Auf den möglichen Relegationsrang, den aktuell der Berliner AK belegt, sind es sogar nur zwei Zähler.

Vor dem 27. Spieltag am 1. Mai 2026 um 14 Uhr spitzt sich die Lage für die Rathenower zu. Während die Gäste mit 31 Punkten auf dem elften Rang stehen, belegen die Berliner Hausherren mit 29 Zählern den zwölften Platz. Die Brisanz dieses Duells wird durch die übergeordnete Ligakonstellation deutlich verschärft: Da Erzgebirge Aue aus der 3. Liga absteigt, steht fest, dass in der Oberliga auch der Tabellenvierzehnte den direkten Gang in die tiefere Klasse antreten muss.

Unterschiedliche Formkurven

Mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse zeigt sich bei den Gästen jedoch ein Aufwärtstrend. Das Team von Trainer Ingo Kahlisch ist seit drei Spielen ungeschlagen. Diese Serie soll am Freitag ausgebaut werden, um sich entscheidend aus dem Tabellenkeller zu befreien und den Abstand auf die direkten Konkurrenten zu vergrößern.

Die Berliner unter der Leitung von Jeffrey Bosompem Seitz warten hingegen seit vier Partien auf einen Sieg. Dennoch erweist sich die Mannschaft als widerstandsfähig, denn in diesem Zeitraum erkämpfte sie sich drei Unentschieden und punktet somit kontinuierlich im engen Abstiegskampf.

Personalien nach den letzten Härtetests

Im Vorfeld des Aufeinandertreffens mussten beide Vereine kräftezehrende Partien absolvieren. Der FSV Optik Rathenow trennte sich im letzten Spiel torlos und in Unterzahl mit 0:0 von der SG Dynamo Schwerin. Dabei verloren die Rathenower Marcito Vicente, der in der 65. Minute mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde und folglich gesperrt fehlen wird.

Eine positive Nachricht gibt es derweil von Nico Donner: Der Abwehrspieler zog sich gegen Schwerin eine größere Schnittwunde am Kopf zu und absolvierte die Partie zunächst mit einem Verband weiter. Mittlerweile befindet er sich auf dem Weg der Besserung und steht dem Kader für das Auswärtsspiel wieder zur Verfügung.

Späte Gegentore und Erinnerungen an das Hinspiel

Auch Tennis Borussia Berlin musste am vergangenen Spieltag spät Punkte abgeben. Beim BSV Eintracht Mahlsdorf reichte eine frühe Führung durch Ebrima Jobe (14. Minute) nicht für den Sieg, da Nils Wilko Stettin in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich erzielte.

Dieses Ergebnis stand auch beim ersten Aufeinandertreffen zwischen Optik und Tebe auf der Anzeigetafel. Damals brachte Christiantus Nnanna Onu die Rathenower ebenfalls in der 14. Minute in Front, ehe Furkan Karabiyik in der 39. Minute für das damals noch von Umberto Sacchi trainierte Berliner Team ausglich.

Nun bietet sich für die Rathenower die Gelegenheit, dieses Unentschieden aus der Hinserie durch einen dringend benötigten Auswärtserfolg vergessen zu machen.