„Jeder Punkt zählt“ – FSV 08 Bietigheim-Bissingen will nachlegen

Die Ausgangslage

Nach dem 2:1 gegen den TSV Essingen belegt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen den zehnten Tabellenplatz, jedoch trennen die Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte nur wenige Punkte voneinander. Mit 34 Punkten ist der FSV 08 Bietigheim-Bissingen punktgleich mit dem elftplatzierten FSV Hollenbach und nur einen Zähler vor dem SSV Reutlingen, der auf Rang 13 steht. Jeder Punkt ist daher in dieser Saison entscheidend, und die Bissinger müssen auch in Backnang alles geben, um den Abstand zu den gefährdeten Plätzen weiter auszubauen.

„Gefühlt ist es ein Derby, was uns erwartet und aktuell ist die TSG sehr gut drauf“, erklärt Trainer Haris Krak im Vorfeld der Partie. Die TSG Backnang hat sich nach der Winterpause deutlich stabilisiert und punktet regelmäßig. Krak ist sich bewusst, dass es eine schwere Aufgabe wird, aber „wir wissen auch um unsere Stärke“, fügt der Trainer hinzu. „Wir waren im letzten Spiel schon sehr diszipliniert und haben einen Sieg eingefahren, der wichtig war. In der Phase der Saison ist jeder Punkt extrem wichtig, und so gehen wir es auch in Backnang an, wollen auch dort versuchen, etwas mitzunehmen.“

Blick auf das vergangene Spiel

Im vergangenen Heimspiel gegen den TSV Essingen konnte der FSV 08 Bietigheim-Bissingen wichtige drei Punkte einfahren. Die Mannschaft zeigte eine solide Leistung, die mit einem 2:1-Sieg belohnt wurde. Das Spiel begann mit einer frühen Führung durch Nikolaos Dobros, der in der 21. Spielminute einen Foulelfmeter verwandelte. In der zweiten Halbzeit legte Lukas Böhm mit einem weiteren Tor in der 52. Minute nach. Die Gäste aus Essingen konnten erst in der Nachspielzeit durch Dean Melo den Anschluss erzielen (90.+5.), aber der FSV 08 ließ sich nicht mehr den Sieg nehmen.

Rückblick auf das Hinspiel

Im Hinspiel trennten sich der FSV 08 Bietigheim-Bissingen und die TSG Backnang mit einem 2:2-Unentschieden. Die Bietigheimer gingen früh durch Pero Mamic (2. Spielminute) mit 1:0 in Führung. Doch die TSG Backnang konnte durch Shaban Veselaj in der 56. Minute ausgleichen. Die Bissinger gingen erneut durch einen Foulelfmeter von Nikolaos Dobros in der 68. Minute in Führung, doch in der Nachspielzeit erzielte Rafael Terpsiadis den Ausgleich zum 2:2 (90.+5.).

Taktische Ausrichtung und Spieler im Fokus

Für das Auswärtsspiel gegen die TSG Backnang wird der FSV 08 Bietigheim-Bissingen erneut auf eine kompakte Defensive setzen. Die Mannschaft hat in den letzten Spielen gezeigt, dass sie in der Lage ist, auch auswärts zu bestehen, wenn sie diszipliniert auftritt.

Die Bissinger müssen von Anfang an konzentriert und fokussiert auftreten, um die Offensivkraft der TSG Backnang zu neutralisieren und selbst für Torgefahr zu sorgen.

Die Bedeutung des Spiels für den Klassenerhalt

Das Spiel im Etzwiesenstadion in Backnang ist für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen von entscheidender Bedeutung, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Ein Auswärtssieg würde nicht nur den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern, sondern auch das Selbstvertrauen der Mannschaft weiter stärken. Die Bissinger müssen in dieser Phase der Saison jeden Punkt mitnehmen und auf eine starke Leistung bauen, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen.