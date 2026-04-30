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Spielvorbericht
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Jeder Punkt zählt: Die Aufgaben im Kampf um die Vize-Meisterschaft
Bezirksliga, Staffel 2: Der FC Blau-Weiß Friesdorf, der SV Rot-Weiß Merl und der 1. FC Niederkassel kämpfen noch um die Vizemeisterschaft und den Aufstieg.
von Niklas Bien · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Blau-Weiß Friesdorf kämpft um die Vizemeisterschaft – Foto: Boris Hempel
Je mehr sich die Saison dem Ende entgegen neigt, umso interessanter wird der Blick auf den Quotienten der einzelnen Aufstiegsanwärter. Während der TuS Oberpleis an der Spitze weit enteilt und die Meisterschaft nur noch Formsache sein dürfte, gibt es für die Verfolger in Staffel 2 der Bezirksliga eine gute Nachricht: Der FC Blau-Weiß Friesdorf würde als aktueller Tabellenzweiter mit in die Landesliga aufsteigen – das kann sich aber jederzeit ändern. Entsprechend wichtig ist jeder einzelne Zähler im Endspurt. Gerade der SV Rot-Weiß Merl und der 1. FC Niederkassel müssen in den letzten Spielen der Saison noch einmal richtig Gas geben.
Friesdorf, aktuell mit den besten Karten auf die Vizemeisterschaft ausgestattet, bekommt es am Sonntag mit dem SV Leuscheid zu tun. Der Aufsteiger spielt eine gute Runde und hat mit dem 5:1 über TuRa Germania Oberdrees in der vergangenen Woche auch die letzten Zweifel auf den Klassenverbleib aus dem Weg geräumt. Im Hinspiel hatte Friesdorf beim 5:1 keine Probleme mit dem SVL.
Der 1. FC Niederkassel steht derzeit zwei Punkte hinter Friesdorf auf Platz vier, hat allerdings schon ein Spiel mehr bestritten. Bedeutet: Der 1. FC braucht eine kleine Siegesserie im Endspurt. Zum einen, um überhaupt auf den zweiten Platz zu springen. Und zum anderen, um den Quotient der Konkurrenten aus den anderen Staffeln zu übertrumpfen. Die erste Hürde ist dabei die Auswärtspartie beim MSV Bonn, der seit Anfang März kein Spiel mehr verloren hat.