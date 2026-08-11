„Jeder Punkt wird für uns wichtig sein“: Werder vor dem Start

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Der FuPa-Teamcheck geht es um den Werderaner FC Viktoria 1920 in der Brandenburgliga. Trainer Mesut Özcan blickt nach einer umfangreichen Kaderveränderung mit Vorfreude und Respekt auf die neue Saison. Die Vorbereitung stimmt ihn grundsätzlich positiv, zugleich sieht Özcan noch Defizite und weiß, dass die neu formierte Mannschaft Zeit benötigen wird.

„Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Wenn man berücksichtigt, dass ein Großteil des Kaders bereits vor meiner Amtszeit den Verein verlassen hatte, standen wir im Sommer vor einem großen Umbruch. Wir haben versucht, den Kader bestmöglich zu ergänzen und dabei bewusst auf viele junge Spieler gesetzt“, sagt Mesut Özcan gegenüber FuPa.

Die jüngsten Ergebnisse stimmen den Trainer positiv. Gleichzeitig haben die Testspiele nach seiner Einschätzung deutlich gemacht, dass die Mannschaft noch einige Defizite aufweist.

Genau an diesen Defiziten soll in den kommenden Wochen intensiv gearbeitet werden. Das Ziel ist, zum Saisonstart bestmöglich vorbereitet zu sein.

„Wir stehen noch ganz am Anfang unserer gemeinsamen Entwicklung. Unser oberstes Ziel ist es, die Mannschaft zu stabilisieren, die Fehler der vergangenen Saison Schritt für Schritt abzustellen und uns als Team kontinuierlich weiterzuentwickeln“, erklärt Mesut Özcan.

Viele neue Gesichter

Der Kader des Werderaner FC Viktoria 1920 wurde mit zahlreichen Spielern ergänzt. Neu dabei sind Chris Kaerger von Fortuna Babelsberg, Dario Habelock von Concordia Wiemelhausen, Eric Krieg, Moctar Nsangou Njoya, Dmytro Kucher von der SG Bornim, Otto Bennet vom Werderaner FC U19, Augusto Manzambi Bambi, Konstantin Lehmann vom Ludwigsfelder FC, Bob Chike Mikę Okezie-Andicene, Moulay Elyazid Ahmed El-Aloui von SD Croatia Berlin, Viktor Pokataeiv von Berlin Türkspor, Mustapha Elkhanji vom BFC Preussen U19, Bojan Kljajic vom Oranienburger FC, Konstantin Perasevic vom OFK Kikinda sowie Theo Emiljan Weymer vom SV Babelsberg U19.

Hungrige und wissbegierige Spieler

Von den Neuzugängen hat Mesut Özcan bislang einen positiven Eindruck gewonnen.

„Die Jungs sind hungrig, wissbegierig und bringen eine hohe Bereitschaft mit, sich weiterzuentwickeln. Auch menschlich harmoniert die Mannschaft sehr gut. Nun geht es darum, diese Eigenschaften Woche für Woche auf den Platz zu übertragen“, sagt der Trainer.

Unterschiedliche Leistungsstände

Im Kader gibt es nach Özcan allerdings unterschiedliche Voraussetzungen.

„Man merkt, dass einige Spieler eine sehr gute fußballerische Grundausbildung mitbringen, während andere in bestimmten Bereichen noch Entwicklungspotenzial haben. Dadurch gibt es innerhalb des Kaders unterschiedliche Leistungsstände“, erklärt er.

Für das Trainerteam bedeutet das, individuell zu arbeiten und die Trainingssteuerung an die verschiedenen Entwicklungsstände anzupassen.

Individuelle Entwicklung im Mittelpunkt

„Unsere Aufgabe als Trainerteam ist es, jedem Spieler die bestmöglichen Trainingsreize zu geben und die Intensität so zu steuern, dass sich jeder individuell weiterentwickeln kann. Wenn uns das gelingt, können wir die unterschiedlichen Stärken der einzelnen Spieler bestmöglich für die Mannschaft nutzen“, so Mesut Özcan.

Die Entwicklung des Einzelnen soll damit zugleich der Entwicklung der Mannschaft dienen.

Transferfenster bleibt offen

Ob der Kader bereits komplett ist, lässt der Trainer offen.

„Solange das Transferfenster offen ist, sollte man nichts ausschließen“, sagt Mesut Özcan.

Auch auf der Abgangsseite bleibt Bewegung möglich. Seine Antwort fällt entsprechend knapp aus:

„Wenn Zugänge möglich sind, dann sind auch Abgänge möglich.“

Stärken müssen sich erst zeigen

Konkrete Stärken seiner Mannschaft möchte Özcan derzeit noch nicht benennen. Der Grund liegt für ihn auf der Hand: Die Mannschaft befindet sich nach dem großen Umbruch noch in der Phase des Zusammenwachsens.

„Da wir uns aktuell in einem großen Umbruch befinden, braucht die Mannschaft Zeit, um zusammenzuwachsen. Deshalb wäre es zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht, konkrete Stärken hervorzuheben“, sagt er.

Woche für Woche lernen

Die Antworten auf die Frage nach den tatsächlichen Stärken sollen im Laufe der Saison auf dem Platz entstehen.

„Im Laufe der Saison werden wir Woche für Woche erkennen, wo unsere Stärken liegen und in welchen Bereichen wir uns noch verbessern müssen. Entscheidend wird sein, dass wir aus jeder Trainingseinheit und jedem Spiel lernen und uns als Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln“, betont Mesut Özcan.

Stabilisierung als klares Saisonziel

Nach der vergangenen Saison richtet sich der Blick zunächst auf Stabilität.

„Aufgrund der vergangenen Saison liegt unser Fokus in der kommenden Spielzeit ganz klar darauf, die Mannschaft zu stabilisieren. Jeder Punkt wird für uns wichtig sein, deshalb werden wir Woche für Woche alles investieren, um unser Maximum auf den Platz zu bringen“, erklärt der Trainer.

Geduld und harte Arbeit

Mesut Özcan weiß, dass dieser Weg nicht einfach wird.

„Uns ist bewusst, dass diese Aufgabe alles andere als einfach wird. Sie wird viel Geduld, harte Arbeit und Ausdauer erfordern. Wir möchten Schritt für Schritt wachsen, uns kontinuierlich weiterentwickeln und uns die notwendigen Erfolgserlebnisse gemeinsam erarbeiten“, sagt er.

Der Anspruch ist damit klar umrissen: Die Mannschaft soll sich nicht mit einem schnellen Ziel zufriedengeben, sondern sich Schritt für Schritt stabilisieren.

Vier Teams im Favoritenkreis

Bei der Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten richtet sich der Coach nur begrenzt auf die Konkurrenz.

„Es gibt einige Mannschaften, die aufgrund ihrer Qualität und Erfahrung sicher zum Favoritenkreis gehören. Aufgrund der jüngsten Transfers wird sicherlich Schöneiche, Neuruppin, Ahrensfelde sowie Stahl einen Vierkampf bestreiten. Allerdings beschäftigen wir uns aber lieber mit unseren eigenen Aufgaben, als auf die Konkurrenz zu schauen“, sagt der Trainer.

Vorfreude und Respekt vor dem Auftakt

Für das erste Saisonspiel geht Mesut Özcan mit einer Mischung aus positiven Erwartungen und dem nötigen Respekt in die Partie.

„Mit Vorfreude und Respekt. Wir wissen, dass jedes Spiel schwer wird. Unser Ziel ist es, eine engagierte Leistung zu zeigen und alles auf dem Platz zu lassen. Dann werden wir sehen, wofür es reicht“, lautet sein Ausblick auf den Saisonstart.