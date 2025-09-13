Kirchardts Co-Trainer Stefan Stötzl sagt: "Man merkt den Jungs an, dass sie ein Jahr weiter in ihrer Entwicklung sind und wir sind einfach wahnsinnig über das, was sie Woche für Woche abrufen." – Foto: Alex Kölmel

"Jeder Punkt ist für den Klassenerhalt" Landesliga Rhein-Neckar +++ Die SG empfängt den Mitfavoriten aus Brühl

Einfach so weitermachen wie bisher und fleißig punkten. Bei der SG Kirchardt ist die Lage bestens nach elf Punkten. Die Ungeschlagenen wollen diese Serie weiter fortsetzen, wohlwissend dass die anstehende Aufgabe eine der schwierigsten überhaupt in der Landesliga Rhein-Neckar ist. Am Sonntag um 15 Uhr kommt der FV Brühl in den Kettendwald.

Der zurückliegende 3:2-Sieg in Ketsch ist ein Spiegelbild des bisherigen Saisonverlaufs. "Es ist sehr vieles so eingetroffen, wie wir es erwartet hatten", sagt Stefan Stötzl. Der Co-Trainer der SG kümmerte sich mit Markus Willert um die Mannschaft, da Cheftrainer Denis Schwager nach einer geplanten Operation nicht mit dabei sein konnte. Der nächste Dreier gibt weiteres Selbstvertrauen vor den anstehenden Herkulesaufgaben am Sonntag gegen Brühl und in der Woche darauf gegen den FK Srbija Manneheim. "Wir tun aber gut daran nur auf Brühl zu schauen", sagt Stötzl, der den FV zu einem, "der drei Topfavoriten neben Bammental und Srbija Mannheim", einschätzt.