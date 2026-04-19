»Jeder muss sich am Riemen reißen«: Ammerthals höchste Saisonpleite Landesliga Nordost, Sonntag: Rösl-Mannschaft gerät daheim gegen einen effektiven SV Gutenstetten unter die Räder von Florian Würthele · Heute, 17:04 Uhr · 0 Leser

Ammerthals Keeper Chris Sommerer musste fünfmal hinter sich greifen. – Foto: Jonas Löffler

Damir war nicht zu rechnen. Vor allem in dieser Deutlichkeit nicht. Satt mit 1:5 (1:2) verlor Spitzenreiter DJK Ammerthal am Sonntag das Landesliga-Heimspiel gegen den SV Gutenstetten-Steinachgrund. Die Mittelfranken glänzten mit Effizienz und Kaltschnäuzigkeit, was man von der Rösl-Elf nicht behaupten konnte. Letztendlich erwischte die DJK einen gebrauchten Tag und bezog ihre höchste Saisonniederlage. Immerhin: Verfolger Jahn Forchheim ging gestern ebenfalls leer aus, weshalb sich der Schaden in Grenzen hält. Ammerthals Vorsprung beträgt – bei einem Spiel weniger – weiterhin sechs Punkte.



Aus Sicht der Oberpfälzer ging es schon nicht gut los. Nach gerade mal vier Minuten versprang Brüggen ein hoher Ball im eigenen Strafraum. Es folgte ein Foulspiel und ein Elfmeter, den Gutenstetten zum frühen 0:1 versenkte. Generell sollte an diesem Tag die Effektivität mit den Torchancen den großen Unterschied machen. Während Simon Pirner (8.) und Michael Janner (31.) für die DJK aussichtsreiche Chancen liegen ließen, fiel auf der Gegenseite nach einer Ecke das 0:2 (20.). Den Ammerthaler Anschlusstreffer besorgte Noah Pirner nach einem klasse Haller-Steckpass (26.).



Ähnlich bitter wie die erste Halbzeit aus DJK-Sicht begonnen hatte, verlief der Start in den zweiten Durchgang. Zunächst hatten die Gastgeber bei einem Lattentreffer Pech, ehe Gutenstetten per Volleyschuss auf 1:3 stellte (54.). Gutenstetten machte einfach zu den richtigen Zeitpunkten die Tore. Dann bewies Gästecoach Thomas Guter ein glückliches Händchen, denn die Torschützen zum 1:4 und 1:5 waren jeweils erst kurz zuvor eingewechselt worden.





Tobias Rösl (Trainer DJK Ammerthal): „Viele Spieler beschäftigen sich seit Wochen mit Sachen im Kopf, die hier momentan noch nichts zu suchen haben. Das sind Faktoren, dass so etwas rauskommt. Vom Spielerischen haben wir es nicht so schlecht gemacht. Bis vor der Box waren wir immer gut, haben dann ganz oft die falsche Entscheidung getroffen, schlampige Erstkontakte und Ballverluste gehabt. Zu dem Ganzen kommt intern mehr dazu bei uns. Man wird sehen, wie die nächsten Wochen zu Ende gebracht werden. Da muss sich einfach jeder am Riemen reißen. Das war heute ein ganz hartes Stück.“



Thomas Guter (Trainer SV Gutenstetten): „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Der frühe Elfmeter hat uns in die Karten gespielt. Wir haben sehr gut nach vorne gespielt, hatten da in unserem Umschaltspiel immer wieder sehr gute Momente. Wir haben immer zur richtigen Zeit das Tor geschossen, um da gar nichts weiter aufkommen zu lassen, und haben mit Leidenschaft verteidigt. Der Sieg war eminent wichtig für uns. Für diese Leistung beim Fast-Aufsteiger muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen.“