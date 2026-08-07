"Jeder möchte spielen": Der erhöhte Konkurrrenzkampf beim MSV Duisburg Im Vereinspodcast spricht Dietmar Hirsch, Trainer des MSV Duisburg, vor dem Drittliga-Auftakt gegen den SV Meppen über die Vorfreude, den gewachsenen Konkurrenzkampf im Kader und die besondere Bedeutung der Fans. von Markus Becker · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Dietmar Hirsch schaut mit Vorfreude auf den Ligastart. – Foto: Imago Images

Der MSV Duisburg startet am Samstag (8. August, 14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger SV Meppen in die neue Saison der 3. Liga. Im vereinseigenen Podcast schaute Trainer Dietmar Hirsch auf die anstehenden Aufgaben.

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Nach sechs intensiven Wochen Vorbereitung ist die Vorfreude beim Cheftrainer riesig. "Jeder möchte jetzt spielen", sagt Hirsch. Testspiele und Ergebnisse seien nun "Makulatur". Entscheidend sei jetzt nur noch eines: "Jetzt geht es wieder um Punkte." Dass der MSV erneut vor einer Kulisse von mehr als 25.000 Zuschauern in die Saison startet, sorgt zusätzlich für Begeisterung. "Wir freuen uns einfach wieder durch den Tunnel zu gehen, die Fans zu sehen und wollen einen guten Start hinlegen." Hirsch erwartet mutiges Meppen Den ersten Gegner nimmt der 53-Jährige keineswegs auf die leichte Schulter. Hirsch erwartet einen selbstbewussten Aufsteiger, der seinen offensiven Stil auch in der 3. Liga beibehalten will. "Sie spielen mutigen Offensivfußball", erklärt der Trainer. Auch die Testspiele hätten gezeigt, dass der SV Meppen schnell den Weg nach vorne suche und viel Tempo entwickle. Zudem rechnet Hirsch mit einer lautstarken Unterstützung aus dem Emsland. "Der Gästeblock wird auch sehr, sehr gut besucht sein."