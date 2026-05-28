"Jeder konnte nochmal ein bisschen runterfahren"

Der Lehndorfer TSV geht als Favorit in die Begegnung. Mit 64 Punkten aus 26 Spielen führt die Mannschaft die Tabelle weiterhin an und liegt fünf Zähler vor Verfolger TSV Wendezelle. Die Offensive des Spitzenreiters bleibt mit 98 Treffern die stärkste der Liga, zugleich stellt Lehndorf auch defensiv eines der stabilsten Teams der Saison. Der FC Heeseberg reist dagegen als Tabellensechster an. Mit 39 Punkten aus 26 Partien hat sich die Mannschaft im gesicherten Mittelfeld etabliert und zuletzt eine stabile Form entwickelt. Besonders die beiden jüngsten Siege gegen den TSV Schwicheldt (2:1) und den MTV Hondelage (3:0) unterstreichen den positiven Trend.

Hinspiel offenbarte die offensive Qualität des Spitzenreiters Das erste Duell der Saison gewann Lehndorf mit 4:2 in Heeseberg. Höhl traf dabei doppelt, zudem waren Paliga per Foulelfmeter und Hieske erfolgreich. Trotz der Niederlage zeigte Heeseberg bereits im Hinspiel, dass die Mannschaft offensiv in der Lage ist, auch Spitzenteams Probleme zu bereiten. Die Gastgeber werden dennoch mit breiter Brust in die Partie gehen. Zuletzt gewann Lehndorf souverän mit 3:1 beim TSV Schwicheldt und behauptete damit die Pole Position im Meisterschaftsrennen.