Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lamme spielbestimmend. Kajolli traf in der 69. Minute ein weiteres Mal, ehe Karim El-Shaari in der 87. Minute seinen zweiten Treffer erzielte. Bereits in der 41. Minute hatte El-Shaari zum zwischenzeitlichen 4:0 getroffen. Mit sechs Toren und ohne Gegentreffer zog Lamme souverän in die nächste Pokalrunde ein.

Lamme erwischte den besseren Start und ging bereits in der achten Minute durch Kevin-David Holland in Führung. Holland legte in der 27. Minute nach und stellte auf 2:0. Noch vor der Pause erhöhte Fidan Kajolli in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:0.

Weiß fordert schnelle Reaktion

Bei Schwicheldt fiel die Bewertung der eigenen Leistung deutlich aus. „Keine gute Leistung“, sagte Trainer Benjamin Weiß nach der Partie. Seine Mannschaft habe „vieles vermissen lassen“.

Dabei ging es dem Trainer nicht allein um spielerische Aspekte. „Wenn es Fußballerisch nicht funktioniert, müssen wenigstens die Grundtugenden passen (Wille, Leidenschaft, Kampf). Und die haben definitiv nicht gepasst“, erklärte Weiß. Nun richtet sich der Blick beim TSV auf die nächsten Aufgaben. „Wir müssen uns schnellstmöglich finden und wieder erfolgreich werden“, sagte der Trainer.

Borucki lobt geschlossene Lammer Leistung

Auf Seiten der Gäste fiel die Bilanz erwartungsgemäß deutlich positiver aus. Kapitän Grazian Borucki sprach von einer „sehr, sehr starken“ und zugleich „sehr, sehr erwachsenen“ Leistung.

Lamme hatte im Pokal personell rotiert. „Wir haben viel rotiert, auch jeder hat seine Rolle perfekt angenommen“, sagte Borucki. Gerade die Spieler, die zuletzt weniger Einsatzzeit erhalten hatten, hätten ihre Gelegenheit genutzt: „Spieler, die vielleicht in letzter Zeit nicht so viel zum Zug kamen, haben sich gestern bewiesen, machen es die Sache jetzt natürlich für die kommenden Spiele deutlich schwieriger.“

Auch mit der Höhe des Erfolgs zeigte sich der Kapitän zufrieden. „Und ja, das Spiel auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte Borucki. Bereits zur Pause hätte Lamme aus seiner Sicht höher führen können: „Wir hatten eine 1. Halbzeit, hätten wir eigentlich auch schon höher führen müssen.“

Sein Gesamtfazit fiel entsprechend eindeutig aus: „Also das war schon alles in allem ein sehr, sehr gutes Spiel von uns.“