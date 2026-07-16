»Jeder hat maximal Bock«: FCK heiß auf Landesliga-Auftakt gegen Buch Landesliga-Eröffnungsspiel der Nordost heute beim Ligadino +++ »Dieses Spiel hat Pokalcharakter« von Boris Manz · Heute, 09:42 Uhr · 0 Leser

Achtung Landesliga! Der Meister der Bezirksliga Nord ist da. In der vergangenen Saison verlor der FC Kalchreuth nur zwei von 30 Spielen. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Es kribbelt, es zittert, es knallt zum Landesliga-Auftakt: Der TSV Nürnberg-Buch empfängt zum Start in die neue Saison der Nordost-Staffel den Aufsteiger FC Kalchreuth.

Die Stimmung Stunden vor dem historischen Highlight-Spiel? „Brutal! Der ganze Verein fiebert seit Wochen auf diesen Moment hin“, schwärmt Kalchreuths spielender Co-Trainer Florian Draws. Die Feierlichkeiten des Bezirksliga-Meisters der Nord-Staffel sind beendet. Auf die Aufstiegseuphorie folgt die Vorfreude: Das erste Landesliga-Spiel in der Geschichte des FC Kalchreuth am Bucher Wegfeld hat Vollgas-Charakter. Ab 17:00 Uhr startet der Einlass am Wegfeld 41, ehe ab 18:00 Uhr alle Teams der Landesliga Nordost auf einer großen Leinwand vorgestellt werden. Ab 18:30 Uhr rollt dann endlich der Ball – und die Almkicker schreiben das erste Kapitel ihrer Landesliga-Historie. „Das hat ein extrem cooles Feeling. Landesliga fühlt sich irgendwie nochmal anders an“, blickt Draws voraus. „Die örtliche Nähe ist da. Fast ein Derby – besser geht es nicht.“

Liganeuling gegen Landesliga-Dino: Erfahrung beim Landesliga-Auftaktspiel »völlig wurst« Personell mussten die Kalchreuther bittere Pillen schlucken: Lars Mehlig und Neuzugang Anton Bayer verletzten sich in der Vorbereitung. Zudem fallen Draws selbst und Vorjahresstammspieler Sebastian Klaus aus. Draws bleibt optimistisch: „Letztes Jahr war unser breiter Kader das Faustpfand. Wir hatten immer Jungs auf der Bank, die das Spiel positiv beeinflussen konnten. Das haben wir jetzt auch.“ Draws selbst spielte im Gegensatz zu einigen anderen Almkickern bereits Landesliga, doch mangelnde Erfahrung spiele beim Auftaktspiel keine Rolle: „Ich glaube, da ist das völlig wurst. Jeder hat maximal Bock. Über die Saison kann Erfahrung helfen, aber dieses Spiel hat Pokalcharakter.“

Sa., 11.07.2026, 12:30 Uhr FC Kalchreuth Kalchreuth SpVgg Greuther Fürth Gr. Fürth II 1 6 Abpfiff Auch das jüngste 1:6 im Test gegen die U23 der SpVgg Greuther Fürth trübt die Stimmung nicht. „Wir hatten letztes Jahr eine ähnliche Situation, als wir gegen Wacker Burghausen neun Dinger bekommen haben“, sagt Draws. „Es ist nie schön zu verlieren. Aber für uns war wichtig zu sehen, dass wir phasenweise umsetzen konnten, was wir wollten. Das Ergebnis zieht keinen runter.“