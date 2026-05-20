Das Foto zeigt Spieler Jan-Hubert Elpermann (r.). – Foto: SCSV

Es ist angerichtet für das Highlight zum 80-jährigen Bestehen des SC Spelle-Venhaus: Am Mittwoch um 18.30 Uhr erwartet die Oberliga-Mannschaft den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach im Getränke Hoffmann Stadion. „Jeder hat einfach Bock auf dieses Spiel“, weiß SCSV-Trainer Henry Hupe.

Hupe, der als Jugendlicher und als Trainer schon gegen den Nachwuchs von Mönchengladbach dabei war, hatte sein Team am Montag zur letzten Einheit der Saison geladen. Danach wurde gegrillt. Er hat die Vorfreude der Spieler gespürt. Bis auf die verletzten Elias Strotmann, Jost Krone, Luca Tersteeg und Jan Popov, der in Heeslingen umgeknickt ist, sind alle Akteure dabei. Markus Egbers sowie die Jugendlichen Matteo Echelmeyer, Ben Nähring und Philipp Moß stoßen zum Kader. „Sie haben uns geholfen, als wir personelle Probleme hatten. Wir konnten uns auf sie verlassen“, betont der Coach. Also sind sie auch beim Spiel gegen den Bundesligisten dabei. „Sie haben es verdient.“ Hupe kündigt an, dass er die Spielzeit fair aufteilen will.

Die Speller und alle Borussen-Fans freuen sich auf den Erstligisten und seine Stars. Mönchengladbach bestreitet im Emsland sein vorletztes Spiel vor der Sommerpause. Die Elf von Trainer Eugen Polanski hat den Klassenerhalt vorzeitig mit dem Sieg gegen Borussia Dortmund am drittletzten Spieltag gesichert. Verein und Spieler wollen sich den Zuschauern präsentieren und die Nähe der Fans suchen. „Wir freuen uns darauf“, wurde Sportchef Rouven Schröder zitiert.

„Wir werden versuchen, das Maximum herauszuholen“, erklärt der Trainer. „Aber wir haben keinen Bock, die ganze Zeit nur hinterher zu rennen, sondern wir wollen eine gewisse Aktivität auf den Platz bekommen.“ Das werde gegen so einen starken Gegner schwer, „aber ist eine echte Herausforderung. Es geht darum, vielleicht Momente zu bekommen, in denen wir den Gegner ein bisschen ärgern können.“ Vor zehn Jahren unterlag der SCSV gegen Mönchengladbach 2:6.

Für viele Helfer des Vereins bedeutet das außergewöhnliche Spiel einen zusätzlichen Einsatz. Der SCSV weiß, dass er sich auf seine „Ehrenamtlichen“ verlassen kann. Für einige bietet die Borussia aber auch ein zusätzliches Bonbon: Die Spieler der vier D-Junioren-Teams bekommen von 15 bis 17 Uhr eine Trainingseinheit mit Mönchengladbacher Coaches. Der Verein hat auch die eigenen Nachwuchstrainer dazu eingeladen.

Vier Spieler und zwei Trainer werden verabschiedet

Vor der großen Kulisse werden vor dem Anpfiff der Partie vier Spieler und zwei Trainer verabschiedet. Jan-Hubert Elpermann hat als wichtige Führungspersönlichkeit knapp ein Jahrzehnt beim SCSV mit geprägt. Er hat in 216 Pflichtspielen 15 Tore geschossen. Elias Strotmann beendet nach einer Verletzung seine Laufbahn im höherklassigen Amateurfußball. Der Mittelstürmer erzielte in 47 Spielen 17 Tore. Der niederländische Angreifer Jip Kemna (45/11) der schon in der Regionalliga für die Schwarz-Weißen auflief, kehrte erst im Winter zum SCSV zurück. Für Nils Bußmann (12/1) endet eine Saison in Spelle mit zwei Volltreffern: Sonntag schoss er sein erstes Oberliga-Tor.

Mittwoch spielt der Gladbach-Fan gegen die Fußballer, die er sonst von der Tribüne aus anfeuert. Torwarttrainer und Teambetreuer Johann Benner war knapp sieben Jahre eine unverzichtbare Größe im Speller Funktionsteam. Nach drei Jahren beim SCSV wird Co-Trainer Marius Kattenbeck, der sich auch um viele organisatorische Dinge gekümmert und zudem in der U23 mit angepackt hat, Cheftrainer bei Borussia Emsdetten.

Hier gibt es noch Karten

Für die Neuauflage des Freundschaftsspiels SC Spelle-Venhaus gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend gibt es noch Tickets: ein kleines Restkontingent von Stehplatzkarten Tribüne für 20 Euro und Sitzplatzkarten für 25 Euro. Interessenten können sich in der Geschäftsstelle des SCSV melden unter Telefon 05977/1758. Weiterhin können Stehplatztickets für die Bereiche außerhalb der Tribüne zum Preis von 15 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren erworben werden unter dem Link https://scspelle-venhaus.ticket.io/EhcpA84k/ Der SCSV weist darauf hin, dass am Spieltag keine Tageskasse mehr geöffnet wird.