„Jeder geht für den anderen durchs Feuer“

– Foto: Ostseehopper

m FuPa-Teamcheck spricht Sascha Meyer, Trainer des FC Seenland Warin in der Landesliga West, über die intensive Vorbereitung, den bewussten Verzicht auf externe Neuzugänge, die Stärken seines Teams und das klare Ziel Klassenerhalt.

Nach dem Aufstieg will der Coach keinen Stillstand zulassen. Seit gut drei Wochen befindet sich die Mannschaft wieder im Präsenztraining, insgesamt sind die Spieler bereits seit viereinhalb Wochen in Bewegung. Die Anforderungen steigen mit dem Wechsel in die Landesliga deutlich, weshalb der Trainer vor allem im physischen und läuferischen Bereich weitere Fortschritte einfordert.

Jedoch bin ich nach den ersten drei Wochen sehr positiv gestimmt, die Jungs ziehen voll mit, zeigen eine enorme Bereitschaft und viele machen auch außerhalb der Trainingszeiten extra Einheiten“, fügt er hinzu.

„Gerade nach dem Aufstieg dürfen wir nun keinen Zentimeter nachlassen, sondern müssen im physischen und läuferischen Bereich eher noch eine gehörige Schippe drauflegen, denn ich weiß, dass es in der Landesliga West keine einfachen Spiele geben wird für uns. Wir werden uns jedes Tor, jeden Punkt und jeden Sieg hammerhart erkämpfen müssen", sagt Sascha Meyer gegenüber FuPa.

Mit der Trainingsbeteiligung zeigt sich der Trainer zufrieden. Urlaub und Beruf sorgten zwar immer wieder für einzelne Ausfälle, das sei in dieser Phase aber völlig normal.

„Bis jetzt bin ich soweit ganz zufrieden, unsere Trainingsbeteiligung ist weiterhin sehr hoch. Natürlich fehlen immer mal einige aufgrund von Urlaub oder aus beruflichen Gründen, aber auch das ist ganz normal in dieser Jahreszeit.“

Spielaufbau bleibt ein Schwerpunkt

Trotz der positiven Eindrücke sieht Meyer noch Entwicklungspotenzial. Vor allem der Spielaufbau soll weiter verbessert werden, weil die Gegner in der Landesliga West deutlich höher anlaufen und intensiver pressen werden.

Auch die beiden Testspiele ordnet der Trainer bewusst zurückhaltend ein.

„Es gibt natürlich immer Dinge, wo ich Optimierungsbedarf sehe, gerade im Spielaufbau, da die Gegner in dieser Saison viel höher stehen werden und enorm pressen werden.“

„Unsere zwei Testspiele waren völlig okay, da ich diese Spiele nicht überbewerte. In den Testspielen ist mir wichtig, dass die Aufgaben erfüllt werden, wir viel ausprobieren und die Jungs nach den sehr intensiven Einheiten über ihren Punkt gehen", erklärt er.

Kontinuität statt externer Neuzugänge

Der Aufsteiger setzt auch in der neuen Saison konsequent auf den eingeschlagenen Weg. Externe Neuzugänge wird es nicht geben, obwohl Gespräche mit potenziellen Verstärkungen geführt wurden.

„Wir gehen ohne externe Neuzugänge in die Saison. Natürlich haben wir mit einigen Spielern gesprochen, die wir gerne für uns gewonnen hätten, leider hat dieses aus verschiedensten Gründen nicht geklappt, aber auch damit können wir leben. Wir zahlen kein Geld, sondern machen es alle für die Sache. Von diesem Weg werden wir auch nicht abweichen.“

Den vorhandenen Kader schätzt Meyer dennoch sehr.

„Ich bin mit meinem Kader sehr glücklich, der Kern der Mannschaft spielt seit gut fünf Jahren zusammen. Es wurden saisonal nur einzelne neue Leute geholt, bis auf ganz wenige Ausnahmen haben alle eingeschlagen und fühlen sich in Warin pudelwohl.“

Mit Marlon Klee kehrt ein bekanntes Gesicht zurück. Der 21-Jährige hatte sich aus beruflichen Gründen zweieinhalb Jahre aus dem Mannschaftssport zurückgezogen und will nun wieder angreifen. Außerdem wurden die beiden Jugendspieler Pepe Lemmermann und Luca Lieder in den Kader der ersten Mannschaft übernommen. Hinzu kommt mit Thilo Bründel ein Langzeitverletzter, der zum Jahresende nach fast zwei Jahren Leidenszeit hoffentlich zurückkehrt und für den Trainer ein „gefühlter Neuzugang“ ist.

Auch im Trainerteam gibt es Verstärkung: Thomas Lemmermann übernimmt die Rolle des Co-Trainers und ist bereits vollständig integriert.

Vertrauen in Rückkehrer und Nachwuchs

Mit den Veränderungen innerhalb des Vereins ist Sascha Meyer sehr zufrieden.

„Alle vier Leute haben sich super integriert. Marlon ist eine Sofortverstärkung für uns. Sein ehemaliger Jugendtrainer hat mir gerade vor Kurzem erzählt, dass Marlon einer der besten in seinem Jahrgang bei Anker Wismar war. Er arbeitet gerade extrem hart an seiner Fitness, um spätestens zu Saisonbeginn wieder bei 110 Prozent zu sein.“

Auch den beiden Nachwuchsspielern traut der Cheftrainer viel zu.

„Die beiden Jungspunde hauen sich auch voll rein, sammeln gerade ganz viel Erfahrung und freuen sich extrem auf ihr erstes Spiel im Männertrikot.“

Besonders freut ihn zudem die Verpflichtung seines neuen Co-Trainers.

„Ich bin froh, dass ich mit Thomas endlich den Co-Trainer habe, den ich schon seit zwei Jahren haben wollte. Auch das ist eine sehr sensible Position, wo alles passen muss. Mir ist das Vertrauen untereinander und die gleiche Vision vom Fußball sehr wichtig.“

Nur ein Abgang im Sommer

Personell blieb der Kader weitgehend zusammen. Lediglich Lucas Wichert verließ den Verein nach der Saison und kehrte zu seinem Jugendverein TSV Bützow zurück, weil er künftig etwas kürzertreten möchte.

Weitere Veränderungen sind aktuell nicht geplant.

„Stand jetzt wird es weder Zu- noch Abgänge geben. Mit drei Torhütern und 20 Feldspielern sehe ich unseren Kader qualitativ und auch in der Breite gut aufgestellt", meint Sascha Meyer.

Zusammenhalt als größte Stärke

Die größte Qualität seiner Mannschaft sieht Sascha Meyer nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem im Miteinander.

„Unsere größte Stärke ist ganz klar der mannschaftliche Zusammenhalt. Wir machen es alle, wie bereits gesagt, für die Sache und jeder geht für den anderen durchs Feuer. Die Jungs verstehen sich alle extrem gut miteinander, sind teilweise seit Kindesalter miteinander befreundet und unternehmen auch viel privat zusammen.“

Auch sportlich erkennt der Coach klare Stärken.

„Fußballerisch sehe ich unsere stabile Defensive und unser Umschaltspiel als Prunkstück.“

Klassenerhalt hat oberste Priorität

Die Zielsetzung für die erste Saison nach dem Aufstieg ist eindeutig.

„Als Aufsteiger kann und wird unser oberstes Saisonziel natürlich ganz klar der Klassenerhalt sein. Wir wollen möglichst schnell in ruhige Fahrwasser kommen und die Jungs weiterentwickeln", betont der Trainer.

Dabei soll insbesondere die Stärke auf eigenem Boden ein entscheidender Faktor werden.

„Wir wollen unsere Heimstärke nutzen und so wenig Punkte wie möglich zuhause abgeben.“

Klare Favoritenrolle vergeben

Im Meisterschaftskampf hat Meyer einen eindeutigen Favoriten ausgemacht.

„Als absoluten Favoriten sehe ich ganz klar den Güstrower SC 09. Dieser Kader wurde für die Verbandsliga zusammengestellt und so liest er sich auch.“

Daneben erwartet er weitere starke Konkurrenz.

„Aber auch SC Parchim, SV Plate und FSV Kritzmow werden im Kampf um die vordersten Plätze ein gehöriges Wörtchen mitreden und dann wird es wie immer noch eine Überraschungsmannschaft geben.“

Insgesamt rechnet der Trainer mit einer ausgeglichenen Spielklasse.

„Im Großen und Ganzen ist die Landesliga West eine sehr starke und ausgeglichene Liga, wo es auch ganz viel auf die Tagesform ankommen wird.“

Vorfreude auf den Saisonauftakt

Die Vorfreude auf das erste Punktspiel ist innerhalb der Mannschaft bereits deutlich spürbar.

„Natürlich möchten wir in unserem ersten Saisonspiel zuhause gegen den FC Mecklenburg U23 gleich gut reinstarten und am besten die drei Punkte zuhause behalten. Ich und die Mannschaft brennen jetzt schon auf dieses Spiel. Wir wollen es jedem Gegner so schwer wie möglich machen, uns Punkte abzunehmen", unterstreicht Sascha Meyer.