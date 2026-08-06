"Jeder einzelne muss sich voll in den Dienst der Mannschaft stellen"

"Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, mit Teilzielen zu arbeiten", sagt Fortuna-Coach Dirk Hannemann. Doch so viel kann der 55-Jährige verraten: "Wir wollen zur vorderen Gruppe mit dazugehören." Nach einem vierten und einem sechsten Platz in den vergangenen beiden Spielzeiten wollen die Fortunen "wieder oben mitspielen", sagt Hannemann. Zumal sich der Kader personell nicht verschlechtert hat.

Mit Oberliga-Erfahrung zurück an den Schöppensteg

Im Gegenteil: Mit Ole Matthias haben die Magdeburger noch einen spannenden Neuzugang begrüßen können. Der frühere FCM-Junior verbrachte schon seine A-Jugend-Jahre am Schöppensteg. Danach sammelte der heute 22-Jährige Oberliga-Erfahrung beim VfB Germania Halberstadt und bei Eintracht Braunschweig II. "Ole ist ein sehr aufgeräumter Typ, der super mit den Jungs klarkommt und deshalb gut in die Mannschaft passt", erklärt Hannemann. Sportliche biete Matthias "viele Optionen von der Innenverteidigung bis ins Offensive Mittelfeld." Zum Spielerprofil: