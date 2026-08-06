"Jeder einzelne muss sich voll in den Dienst der Mannschaft stellen"

Es verspricht einen brisanten Start in die neue Verbandsliga-Saison: Zum Eröffnungsspiel gastiert der SV Fortuna Magdeburg am Freitagabend beim Stadtrivalen VfB Ottersleben (live und kostenlos übertragen in der Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung). Für die Gäste vom Schöppensteg wird es von da an wieder darum gehen, eine gute Rolle in der Verbandsliga einzunehmen.
"Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, mit Teilzielen zu arbeiten", sagt Fortuna-Coach Dirk Hannemann. Doch so viel kann der 55-Jährige verraten: "Wir wollen zur vorderen Gruppe mit dazugehören." Nach einem vierten und einem sechsten Platz in den vergangenen beiden Spielzeiten wollen die Fortunen "wieder oben mitspielen", sagt Hannemann. Zumal sich der Kader personell nicht verschlechtert hat.
Im Gegenteil: Mit Ole Matthias haben die Magdeburger noch einen spannenden Neuzugang begrüßen können. Der frühere FCM-Junior verbrachte schon seine A-Jugend-Jahre am Schöppensteg. Danach sammelte der heute 22-Jährige Oberliga-Erfahrung beim VfB Germania Halberstadt und bei Eintracht Braunschweig II. "Ole ist ein sehr aufgeräumter Typ, der super mit den Jungs klarkommt und deshalb gut in die Mannschaft passt", erklärt Hannemann. Sportliche biete Matthias "viele Optionen von der Innenverteidigung bis ins Offensive Mittelfeld." Zum Spielerprofil:
Ebenfalls neu bei der Fortuna ist Torhüter Christian Günther. Der 20-Jährige stand zuletzt beim 1. FC Lok Stendal II in der Landesklasse zwischen den Pfosten. "Ursprünglich wollte er für die Zweite kommen, er trainiert aber bei uns mit und macht seine Sache auch im Torwarttraining sehr ordentlich", attestiert Hannemann. Zum Spielerprofil:
Dazu haben die beiden 19-jährigen Emil Rektorik und Gino Klause künftig ihren Platz im Verbandsliga-Kader. "Sie haben sich mit ihren Leistungen in der Landesliga, aber auch bei uns empfohlen", sagt Hannemann und unterstreicht: "Wichtig ist, dass sie nicht nur dabei sind, sondern dass sie sich auch einbringen. Und das haben sie in der Vorbereitung getan." Denn die Maßgabe für eine erneut erfolgreiche Saison ist für alle Spieler klar: "Jeder einzelne muss sich voll in den Dienst der Mannschaft stellen", betont Hannemann. Zu den Spielerprofilen: