Im FuPa-Teamcheck spricht Florian Peruzzi, Trainer von Türkspor Neu-Ulm in der Verbandsliga Württemberg über den Aufstieg als Meister, die Stärke des Kollektivs, den Umbruch im Kader und die klare Aufgabe für die neue Saison. Nach dem großen Schritt aus der Landesliga geht es nun darum, in der höheren Klasse anzukommen.
„Wir sind mit der Saison sehr zufrieden“, sagt Florian Peruzzi gegenüber FuPa. „Als Meister der Landesliga den Aufstieg geschafft zu haben, war unser großes Ziel. Besonders positiv waren die mannschaftliche Geschlossenheit und die Konstanz über die gesamte Saison hinweg. Verbesserungen sehen wir im Verein: Wir möchten einige Positionen gezielt besetzen, um mit unseren Spielern noch intensiver und detaillierter arbeiten zu können.“
Vorbereitung ohne großes Schaufenster
In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 steht für Türkspor Neu-Ulm nicht das Spektakel im Mittelpunkt. Es geht um Arbeit, Anpassung und die Gewöhnung an ein neues Niveau. „Der Fokus liegt auf einer intensiven Vorbereitung, um uns an das höhere Niveau der Verbandsliga Württemberg zu gewöhnen. Ein besonderes Highlight gibt es in der Vorbereitung nicht.“
Das Kollektiv im Mittelpunkt
Ein einzelner Spieler soll nicht über die Mannschaft gestellt werden. Florian Peruzzi verweist bewusst auf die Breite der Entwicklung. „Die gesamte Mannschaft hat sich im Laufe der Saison sehr gut entwickelt. Jeder Einzelne hat seinen Beitrag zum Aufstieg geleistet. Deshalb möchte ich bewusst das Kollektiv hervorheben. Mit Nikola Stojnovic hat zudem ein junger Spieler den Sprung von uns in eine Regionalliga-Mannschaft geschafft. Das ist gleichzeitig ein Beweis für die gute Arbeit, die wir im Verein leisten.“
Klassenerhalt als klare Aufgabe
Nach dem Aufstieg bleibt die Zielsetzung sachlich. Der neue Maßstab ist anspruchsvoll, und Türkspor Neu-Ulm weiß, dass die Verbandsliga Württemberg eine andere Herausforderung darstellt. „Als Aufsteiger ist unser klares Ziel der Klassenerhalt. Gleichzeitig wollen wir uns als Mannschaft weiterentwickeln, uns in der Verbandsliga Württemberg etablieren, unserer Linie treu bleiben und attraktiven Fußball spielen.“
Göppingen als Favorit
Auch bei der Einschätzung der Liga bleibt Florian Peruzzi klar. „Es gibt einige Mannschaften, die aufgrund ihrer Qualität und Erfahrung zum Favoritenkreis gehören. Für mich ist Göppingen jedoch der größte Favorit auf die Meisterschaft.“
Veränderungen im Trainerteam
Im Trainerteam gibt es mehrere Zugänge. Burak Tastan kommt als Co-Trainer dazu, Benjamin Huber übernimmt die Aufgabe als Torwarttrainer, Luca Fritsche wird Athletiktrainer. Damit wird der Bereich rund um die Mannschaft breiter aufgestellt.
Abgänge aus dem Kader
Auch im Kader hat sich viel bewegt. Caner Kazan wechselt als Jugendtrainer zum SSV Ulm. Deniz Erten hat ein unbekanntes Ziel. Alper Bagceci beendet seine Karriere. Ediz Özer geht nach Bernstadt, Özhan Aksoy zu Esperia, Nikola Stojnovic nach Illertissen, Amer Dedic zu Lilian Ulm und Tobias Weibler nach Ringingen.
Neue Spieler für die Verbandsliga
Auf der Zugangsseite stehen Müslümcan Beran vom TSV Neu-Ulm, Maurice Strobel von Ehingen Süd, Angelo Barone von Ehingen Süd, Mirko Dilber vom FC Blaubeuren, Eduart Osmani vom FC Blaubeuren, Johann Ndjongang vom FV Biberach, Atahan Tekyildirim vonm FV Illertissen, Eman Hasanbegovic von FV Illertissen und Loris Xhelili von Aufheim. Für Türkspor Neu-Ulm bedeutet das einen spürbaren personellen Umbruch vor dem Start in die Verbandsliga Württemberg.
Skepsis bei Regeländerungen
Bei möglichen Regeländerungen im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft zeigt sich Florian Peruzzi zurückhaltend. „Der Amateurfußball ist mit dem Profifußball nur bedingt vergleichbar. Deshalb bin ich eher für Beständigkeit und gegen zu viele Regeländerungen.“