"Jeder Einzelne hat seinen Beitrag zum Aufstieg geleistet" FuPa-Teamcheck: Türkspor Neu-Ulm geht mit Trainer Florian Peruzzi nach dem Aufstieg in der Verbandsliga Württemberg an den Start von Matthias Kloos · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Florian Peruzzi – Foto: Türkspor Neu-Ulm

Im FuPa-Teamcheck spricht Florian Peruzzi, Trainer von Türkspor Neu-Ulm in der Verbandsliga Württemberg über den Aufstieg als Meister, die Stärke des Kollektivs, den Umbruch im Kader und die klare Aufgabe für die neue Saison. Nach dem großen Schritt aus der Landesliga geht es nun darum, in der höheren Klasse anzukommen.

„Wir sind mit der Saison sehr zufrieden“, sagt Florian Peruzzi gegenüber FuPa. „Als Meister der Landesliga den Aufstieg geschafft zu haben, war unser großes Ziel. Besonders positiv waren die mannschaftliche Geschlossenheit und die Konstanz über die gesamte Saison hinweg. Verbesserungen sehen wir im Verein: Wir möchten einige Positionen gezielt besetzen, um mit unseren Spielern noch intensiver und detaillierter arbeiten zu können.“ Vorbereitung ohne großes Schaufenster



In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 steht für Türkspor Neu-Ulm nicht das Spektakel im Mittelpunkt. Es geht um Arbeit, Anpassung und die Gewöhnung an ein neues Niveau. „Der Fokus liegt auf einer intensiven Vorbereitung, um uns an das höhere Niveau der Verbandsliga Württemberg zu gewöhnen. Ein besonderes Highlight gibt es in der Vorbereitung nicht.“

Das Kollektiv im Mittelpunkt



Ein einzelner Spieler soll nicht über die Mannschaft gestellt werden. Florian Peruzzi verweist bewusst auf die Breite der Entwicklung. „Die gesamte Mannschaft hat sich im Laufe der Saison sehr gut entwickelt. Jeder Einzelne hat seinen Beitrag zum Aufstieg geleistet. Deshalb möchte ich bewusst das Kollektiv hervorheben. Mit Nikola Stojnovic hat zudem ein junger Spieler den Sprung von uns in eine Regionalliga-Mannschaft geschafft. Das ist gleichzeitig ein Beweis für die gute Arbeit, die wir im Verein leisten.“ Klassenerhalt als klare Aufgabe



Nach dem Aufstieg bleibt die Zielsetzung sachlich. Der neue Maßstab ist anspruchsvoll, und Türkspor Neu-Ulm weiß, dass die Verbandsliga Württemberg eine andere Herausforderung darstellt. „Als Aufsteiger ist unser klares Ziel der Klassenerhalt. Gleichzeitig wollen wir uns als Mannschaft weiterentwickeln, uns in der Verbandsliga Württemberg etablieren, unserer Linie treu bleiben und attraktiven Fußball spielen.“