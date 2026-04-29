„Jeder brennt auf diese Spiele“ – Derby zwischen Holzkirchen und Miesbach

Das Derby kennt keinen Favoriten: In Holzkirchen geht es zwischen dem TuS und dem SV Miesbach (in Rot) um die Ehre und die Vorherrschaft im Landkreis. – Foto: Stefan Schweihofer

„Jeder brennt auf diese Spiele“, betont SV-Coach Hans-Werner Grünwald. „Man hat einfach keine Lust, sich bei einer Niederlage den Mist ein halbes Jahr anzuhören.“ Anstoß ist um 18.15 Uhr, und die kommenden 90 Minuten plus x werden zumindest über die vorläufige Vorherrschaft im Landkreis Miesbach entscheiden.

Ein Derby hat seine eigenen Gesetze. Wenn sich am heutigen Mittwochabend der TuS Holzkirchen und der SV Miesbach an der Holzkirchner Haidstraße treffen, blicken die Fußballfans aus dem Landkreis mit großer Spannung darauf, wie sich die beiden besten Lokalteams auf dem grünen Rasen messen.

Tabellarisch allerdings könnte die Ausgangssituation unterschiedlicher nicht sein. Während der TuS Holzkirchen nach einer fulminanten Serie (19 Punkte aus den letzten sieben Spielen) und insgesamt einer starken Saison als Dritter in der Spitzengruppe der Bezirksliga Ost zu finden ist, konnten sich die Miesbacher bislang noch nicht aller Abstiegssorgen entledigen. Sechs Punkte beträgt der Abstand der Kreisstädter auf die Abstiegszone.

Für Holzkirchens Trainer Orhan Akkurt ist das allerdings kein Grund, den Derbygegner zu unterschätzen: „Angeschlagene Boxer sind immer die gefährlichsten. Das wird sicher nicht einfach für uns.“ Er spricht damit unter anderem die Verletzungsmisere der Miesbacher an. Denn mit Josef Sontheim (Hüfte) und Maximilian Wiedmann (Mittelfußbruch) fehlen gleich zwei der absoluten Stützen in der SV-Offensive. „Aber das ist jetzt abgehakt. Es hilft nichts zu jammern“, sagt SV-Trainer Grünwald.

Und in Derbys kommt es oft auch auf etwas anderes an als die reine Qualität. „Die Zweikämpfe werden intensiver geführt“, vermutet Grünwald. Mittendrin wird mit dem Ex-Holzkirchner Drilon Shukaj auch ein Spieler sein, für den es die erste Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte ist. Derweil müssen die Holzkirchner vor dem Duell heute Abend auf Robert Manole und Emir Curic (beide schwere Schulterverletzungen) verzichten. Gleiches gilt für Maximilian Freundl mit seinem Kahnbeinbruch. Sie alle werden in dieser Spielzeit nicht mehr für die Grün-Weißen auflaufen können.

Aber Ausreden zählen vor dem Derby nicht. „Wir freuen uns auf dieses besondere Spiel“, sagt TuS-Coach Akkurt. „Es ist mir erst im Hinspiel bewusst geworden, welche besondere Wirkung diese Partie für die Gegend hat.“ Damals siegten die Grün-Weißen mit einem 2:1 in Miesbach und legten damit schon einmal vor.

„Holzkirchen spielt eine Topsaison“, weiß dagegen SV-Coach Grünwald. „Wir müssen uns auf ihre Offensive einstellen, auch wenn wir nicht alles wegverteidigen können.“ Am Ende wollen beide Teams am Mittwochabend an der Holzkirchner Haidstraße erfolgreich sein. Auch um im nächsten halben Jahr das Gesicht im Landkreis zu wahren.