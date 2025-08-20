Jeder brennt auf das Derby – doch ein Trainer schimpft

Gilching – Christian Rodenwald ist erst seit gut eineinhalb Jahren Cheftrainer einer Fußball-Mannschaft. Dennoch ist der Coach des TSV Gilching-Argelsried bereits für seine akribischen Spielvorbereitungen bekannt. Umso mehr stößt ihm die frühe Anstoßzeit des Bezirksliga-Derbys am heutigen Mittwoch beim SV Planegg-Krailling sauer auf. Anstoß ist schon um 18.15 Uhr. „Wie soll man da seine Mannschaft vernünftig vorbereiten?“, schimpft Rodenwald.

Er könne von seinen Spielern kaum verlangen, um 15.30 Uhr ihre Arbeitsstelle zu verlassen. Dabei ist vom TSV am heutigen Mittwoch Höchstleistung verlangt, wenn er beim ambitionierten Nachbarn bestehen möchte. „Planegg war letzte Saison schon knapp dran an Platz zwei und hat sich noch weiter verstärkt“, urteilt Rodenwald.

Er traut seinem Team dennoch einen Sieg zu. „Dazu müssen wir aber genauso viel Leidenschaft wie in den letzten beiden Spielen zeigen“, sagt Rodenwald. Besonders der 4:1-Sieg über den MTV München war angesichts der langen Unterzahl beeindruckend. „Sie machen mir einen stabileren Eindruck als letzte Saison. Das ist eine gute Mannschaft aus den oberen Tabellengefilden“, urteilt SVP-Coach Pero Vidak über den Nachbarn aus Gilching.

Dennoch müssen die Hausherren gewinnen, wenn sie den Anschluss nach ganz oben halten möchten. Die Konkurrenz aus Olching und Penzberg hat bis dato kaum Federn gelassen. Nach drei Auswärtssiegen möchten die Würmtaler zudem zum ersten Mal in dieser Saison zu Hause jubeln. Die erste Heimpartie war gegen den MTV München (0:2) verloren gegangen.

Umbau angesagt: TSV mit Personalproblemen

Das wollen die Gilchinger, die in der vergangenen Saison gegen den SVP zweimal ohne Punkt und Tor geblieben waren (0:1, 0:2), verhindern. Allerdings muss Rodenwald seine Startelf erneut umbauen. Innenverteidiger Maximilian König fehlt nach seiner roten Karte gegen den MTV am Mittwoch. „Wie wir das lösen, ist noch offen“, sagt der Gilchinger Übungsleiter.

Gegen den MTV beorderte er nach dem Platzverweis Maximilian Hölzl aus dem Sturm nach hinten. Dennoch erzielte der Routinier am Freitag bereits sein viertes Saisontor. Mehr Treffer hat bislang nur Florian Weber von der U23 des FC Deisenhofen geschossen. „Es gibt aber auch noch drei, vier andere Möglichkeiten“, sagt Rodenwald, der seine Startformation so wenig wie nötig verändern möchte.