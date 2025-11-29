"Jeder Besuch hilft!" – Solidaritätsaktion in Petershütte

Die Mannschaft der SG TuSpo Petershütte III / SV Lerbach nutzt das kommende Pokalspiel, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Sämtliche Eintrittsgelder sowie alle Einnahmen aus Verkauf und Bewirtung werden vollständig den Opfern des Häuserbrandes in Lerbach zur Verfügung gestellt.

Die Austragung findet am Sonntag, dem dreißigsten November zweitausendfünfundzwanzig, in Osterode statt. Anpfiff der Begegnung gegen den FC Eisdorf II ist um vierzehn Uhr. Der Verein hofft auf eine große Unterstützung, damit die Gemeinschaft einen spürbaren Beitrag leisten kann.

„Jeder Besuch hilft“, lautet die Botschaft der Verantwortlichen, die auf eine rege Beteiligung setzen.