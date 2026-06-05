Jeder Becher zählt: TB Roding sammelt für Ninos Kinderhaus

Johannes Bucher (links) und Christian Fleischmann (rechts) von der Fußballabteilung des TB 03 Roding übergeben den symbolischen Spendenscheck an Karin Borchers vom Verein Ninos Freunde e.V. – Foto: privat

Im Vorfeld dieser Veranstaltung entstand bei den beiden TB-Funktionären Markus Lobmeier und Johannes Bucher die Idee, eine Spendenaktion zugunsten von „Ninos Kinderhaus“ in Roding ins Leben zu rufen. Hierfür stellte der TB Roding spezielle Sammelboxen für Getränkebecher auf. Zuschauer, die ihren Becherpfand in Höhe von einem Euro spenden wollten, konnten die Becher dort einwerfen. Viele Zuschauer zeigten ihr Herz und auf diese Weise kamen mehr als 400 Pfandbecher zusammen. Die Fußballabteilung des TB Roding stockte den Betrag anschließend auf insgesamt 500 Euro auf.



Die beiden TB-Funktionäre Johannes Bucher und Christian Fleischmann hatten nun die Freude, die Spende offiziell an Karin Borchers vom Verein Ninos Freunde e. V. zu übergeben. Im Anschluss erhielten sie bei einer Führung durch das Kinderhaus einen Einblick in die tägliche Arbeit sowie die vielfältigen Aufgaben des Vereins.



