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Relegation
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Jeder Becher zählt: TB Roding sammelt für Ninos Kinderhaus
Im Rahmen des Relegationsspiels am Rodinger Esper fand auch eine Spendenaktion statt
von PM / fw · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Johannes Bucher (links) und Christian Fleischmann (rechts) von der Fußballabteilung des TB 03 Roding übergeben den symbolischen Spendenscheck an Karin Borchers vom Verein Ninos Freunde e.V. – Foto: privat
Die Fußballabteilung des TB 03 Roding durfte am Pfingstmontag das Relegationsspiel zwischen dem SV Obertrübenbach und dem FC Untertraubenbach am Rodinger Esper ausrichten. Zur Begegnung kamen rund 1.600 Zuschauer und sorgten damit für eine Rekordkulisse in der gesamten Oberpfalz.
Im Vorfeld dieser Veranstaltung entstand bei den beiden TB-Funktionären Markus Lobmeier und Johannes Bucher die Idee, eine Spendenaktion zugunsten von „Ninos Kinderhaus“ in Roding ins Leben zu rufen. Hierfür stellte der TB Roding spezielle Sammelboxen für Getränkebecher auf. Zuschauer, die ihren Becherpfand in Höhe von einem Euro spenden wollten, konnten die Becher dort einwerfen. Viele Zuschauer zeigten ihr Herz und auf diese Weise kamen mehr als 400 Pfandbecher zusammen. Die Fußballabteilung des TB Roding stockte den Betrag anschließend auf insgesamt 500 Euro auf.
Die beiden TB-Funktionäre Johannes Bucher und Christian Fleischmann hatten nun die Freude, die Spende offiziell an Karin Borchers vom Verein Ninos Freunde e. V. zu übergeben. Im Anschluss erhielten sie bei einer Führung durch das Kinderhaus einen Einblick in die tägliche Arbeit sowie die vielfältigen Aufgaben des Vereins.
„Was hier täglich für schwer kranke Kinder und ihre Familien geleistet wird, ist außergewöhnlich und zugleich sehr bewegend. Wir sind sehr froh, dass wir Ninos Kinderhaus für unsere Spendenaktion ausgewählt haben. Genau hier ist das Geld bestens aufgehoben. Bereits jetzt haben wir beschlossen, die Becherpfand-Aktion während der gesamten kommenden Saison bei unseren Heimspielen fortzuführen, um das Kinderhaus auch künftig zu unterstützen. Unser herzlicher Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern, die sich während des Relegationsspiels beteiligt haben. Wir hoffen, dass sich unserer Aktion auch in Zukunft viele weitere Unterstützer anschließen oder den Verein Ninos Freunde e. V. direkt fördern werden“, erklärten Johannes Bucher und Christian Fleischmann nach der Führung.
Ninos Kinderhaus befindet sich neben dem ehemaligen Rodinger Krankenhaus, hat aber auch einen Sitz in Amberg. An beiden Standorten werden schwer kranke, intensivpflegebedürftige und palliativ betreute Kinder rund um die Uhr versorgt. Der Verein Ninos Freunde e. V. engagiert sich dabei weit über die medizinische Betreuung hinaus. Neben der Begleitung der Kinder und ihrer Familien in oftmals sehr belastenden Lebenssituationen werden Herzenswünsche der Kinder erfüllt oder auch Hilfen organisiert, die den Familien den Alltag erleichtern. Wer die Arbeit des gemeinnützigen Vereins unterstützen möchte, findet weitere Informationen unter www.ninos-freunde.de.