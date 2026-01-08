"Jeder Ausrutscher wird in der Tabelle bestraft"

Die 1. Damenmannschaft des SV Harderberg steht in der Frauen-Landesliga Weser-Ems vor einer richtungsweisenden Rückrunde. Trainer Andreas Cabus spricht über eine enge Liga, sportliche Ziele, strukturelle Stärken seines Teams – und darüber, warum die zweite Saisonhälfte Chancen zur Korrektur bietet.

Nach der Winterpause nimmt der SV Harderberg am 20. Januar 2026 die Vorbereitung auf die Rückrunde auf. Besondere Maßnahmen oder herausgehobene Teambuilding-Formate sind dabei nicht geplant. Stattdessen setzt das Trainerteam auf Kontinuität und einen klar strukturierten Trainingsauftakt.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich Andreas Cabus sachlich-analytisch. Die Tabellenlage lässt aus seiner Sicht kaum Spielraum für Fehler. „Die Punktausbeute werden wir verbessern, um die Liga auch in diesem Jahr zu bestehen, das ist unser sportlicher Anspruch“, sagt der Trainer. Gleichzeitig verweist er auf die besondere Ausgeglichenheit der Frauen-Landesliga Weser-Ems: „Es ist allerdings sehr eng bei einander, dass jeder Ausrutscher bestraft wird in der Tabelle.“

Ein wesentlicher Faktor der Hinrunde lag für Cabus im Spielplan. „Bedingt durch viele lange Anfahrten hatten wir in der Hinrunde weniger Heimspiele“, erklärt er. Für die Rückserie sieht er darin einen Vorteil: „Die uns nun zur Rückrunde Möglichkeiten zur Korrektur geben werden.“

Sportlich will der SV Harderberg gezielt an Abläufen arbeiten. „Wir wollen insgesamt stabiler in Ballbesitz und effektiver nach Balleroberung werden“, so Cabus. Im Fokus stehen dabei insbesondere das Umschaltspiel und die Abschlussqualität: „Das gilt vorrangig für unser Umschaltspiel – und natürlich der Chancenverwertung.“

Größere strukturelle Probleme sieht der Trainer nicht. Verletzungen gehörten, so Cabus, zum sportlichen Alltag: „Es gibt immer mal – wie woanders auch – verletzungsbedingte Ausfälle. Das wäre es aber auch.“ Entscheidend sei die Mentalität innerhalb der Mannschaft. „Charakterstärke wird uns weiter antreiben, dass Herausforderungen schnell abgestellt werden können.“

Ein weiterer Pluspunkt aus Sicht des Trainerteams ist die personelle Breite: „Fast alle Positionen sind über kurze Zeiträume ersetzbar, das ist ein großes Plus in unserem Team.“

Blick auf Tabelle und Personal

Für die Rückrunde formuliert Andreas Cabus ein klares, aber realistisch gehaltenes Ziel: „Einstelliger Tabellenplatz, am liebsten auf 5.“ Personelle Veränderungen wird es im Winter nicht geben. Im Meisterschaftsrennen erwartet er ein Duell an der Spitze: „SC Spelle Venghaus oder SV Concordia Emsbüren“ sieht der Harderberger Trainer in der Favoritenrolle.