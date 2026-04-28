»Jeder Angriff brandgefährlich«: Effizientes Lam schlägt Ettmannsdorf Nachholspieltag in der Landesliga Mitte am Dienstagabend: SV Schwandorf-Ettmannsdorf unterliegt der SpVgg Lam mit 1:4 von Leah Hauzenberger · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Lam bejubelt den Sieg im Nachholspiel gegen Ettmannsdorf. – Foto: Michael Birkner

Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf, aktuell auf Rang sechs, traf im heutigen Nachholspiel auf die SpVgg Lam, die derzeit den dritten Platz belegt. In einer intensiven Partie setzte sich am Ende die Spielvereinigung durch und nahm die drei Punkte mit nach Hause.



Das Endergebnis spiegelte über weite Strecken auch das Spielgeschehen wider. Zwar hatten zunächst die Gastgeber eine gute Möglichkeit, konnten diese jedoch nicht in etwas Zählbares ummünzen. Besser machten es in der Folge die Gäste: Lam zeigte sich deutlich effizienter, und so konnte Welter in der 17. Minute die Führung erzielen. In der 34. Minute legte Koller nach und erhöhte auf 2:0 für die Spielvereinigung. Doch noch vor der Pause kamen die Hausherren zurück ins Spiel, als Grünauer in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs der Anschlusstreffer gelang. Auch nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild. Während Ettmannsdorf bemüht war, blieb Lam vor dem Tor konsequent. So erhöhte Pritzl in der 61. Minute auf 3:1 und stellte damit die Weichen endgültig auf Sieg. Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Welter, der in der 73. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends den Endstand markierte.



Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Gratulation an Lam. Sie sind hier wie eine Spitzenmannschaft aufgetreten und haben uns immer wieder bestraft. Für uns lief das Spiel zunächst brutal, weil wir nach gut zehn Minuten eine Riesenchance zum 1:0 hatten, die wir nicht genutzt haben. Im Gegenzug bekommen wir dann das 0:1. Danach war jeder Angriff der Gäste brandgefährlich.“





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Nach einem kurzen Schreckmoment in der Anfangsphase, in der wir etwas Glück hatten, sind wir richtig gut ins Spiel gekommen und haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Unterm Strich ist es ein verdienter Sieg, den wir unter der Woche natürlich sehr gerne mitnehmen.“