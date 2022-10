"Jeden Gegner stressen" Der FSV Eintracht Hildburghausen empfängt zu Hause die Randgothaer der Spielgemeinschaft Spielvereinigung Siebleben.

Die bisherigen zwölf Punkte der laufenden Serie wurden ausschließlich zu Hause gewonnen. Wie erklärst du Dir die große Diskrepanz zwischen den Heimbegegnungen und Gastauftritten?

Patrick Ortlieb: Zunächst einmal haben wir uns durch couragierte Leistungen vor eigenem Publikum für unseren hohen Aufwand mit fast maximaler Punktausbeute belohnen können. Auch das Heimspiel gegen den derzeitigen Spitzenreiter Ohratal bestritten wir mindestens auf Augenhöhe mit vielen guten Torchancen auf unserer Seite, welche leider an diesem Tag nicht genutzt werden konnten. Unser Bestreben ist es den Gegner in fast jeder Aktion des Spiels zu stressen und zu agieren anstatt zu reagieren.

Unsere Auswärtsspiele zeigen jedoch, dass wir dieses Vorhaben noch nicht ganz in die Tat umsetzen können. Hierzu machen wir uns als Team Gedanken, um auch auswärts künftig für Tore und Punkte gut zu sein.

Was noch auffällt: Vor eigenem Publikum gab es bisher 20 Treffer, vier Tore je Heimspiel. Auswärts konnten die mitgereisten Fans erst einmal jubeln, ein Treffer in 180 Minuten! Es steht doch wöchentlich keine andere Mannschaft auf dem (Kunstrasen)platz?

Patrick: Auch hier ist es zu allererst erfreulich, dass wir unsere Zuschauer mit so vielen Toren verwöhnen konnten. Ich sage bewusst „konnten“, da es nicht selbstverständlich ist, dass wir so einen Tore-Schnitt aufweisen. Hierfür müssen wir auch in den bis zur Winterpause anstehenden Begegnungen alles investieren um weiterhin eine „Heimmacht“ zu sein. Die geschossenen Tore beinhalten aber auch unsere Defensivarbeit welche wir weiter verbessern müssen. Jeder Spieler der auf dem Platz steht, egal ob von Beginn an oder von der Bank, gibt alles für die Eintracht und arbeitet daran unsere Spielidee auf den Platz zu bringen.