„Jedem sollte nun klar sein, wo wir stehen“

Die Ausbeute ist etwas mager: Im Kalenderjahr 2025 hat der FC Hausen in der Kreisliga A, Staffel West, gerade einmal zwei von neun möglichen Punkten erbeutet. Die Mannschaft steht auf dem zwölften Tabellenplatz, aber die Konkurrenten lauern. Trainer Michael Brunner fordert im Abstiegskampf Engagement und Zusammenhalt ein und stellt sich dem fupa-Kreisligatipp.

fupa: Herr Brunner, am Sonntag geht es gegen den FC Kandern, mit dem Ihre Mannschaft noch eine Rechnung aus dem Hinspiel (2:4) offen hat. Was für ein Spiel, was für einen Gegner erwarten Sie? Und worauf wird es besonders ankommen?

Michael Brunner: Man sieht, dass Kandern über mehrere Spiele gut in Fahrt gekommen ist, abgesehen von dem letzten Spiel, das sie verloren haben (1:4 gegen Kandern, Anm. d. Red.). Aber davor haben sie fünf Spiele gewonnen und die Tabelle von hinten aufgerollt. Ich erwarte ein hitziges Spiel, wie im Hinspiel auch. Kandern agiert sehr körperbetont, da müssen wir dagegenhalten. Der herausragende Spieler ist Torjäger und Spielertrainer Tim Großklaus, auf den sollten wir ein Extraaugenmerk legen – auch wenn die Mannschaft insgesamt gut bestückt ist.