Jede Woche dazulernen wollen Daniel Gemeinder und der SV Eisenbach Daniel Gemeinder, Trainer des A-Kreisligisten SV Eisenbach fördert das Miteinander der Ersten und der Reserve und minimiert Fehler.

Daniel Gemeinder, der für die BZ den kommenden Spieltag in der Kreisliga A kommentiert, sorgt für jugendlichen Schwung auf dem Höchst. Der Trainer des SV Eisenbach ist gerade mal 31 Jahre alt und hat damit ein gutes Gespür für das, was junge Wilde um- und antreibt. "Ich hab’ wohl einen anderen Blickwinkel als jene Übungsleiter, die 15 Jahre mehr Erfahrung auf dem Buckel haben. " Der Neue wird akzeptiert, was er sagt hat Gewicht, sein Anspruch ist so einfach, wie schwer umzusetzen. "Wir lernen jede Woche dazu und versuchen jede Woche einen Fehler abzustellen ", sagt Gemeinder mit Blick auf seine Mannschaft. "Angekommen" und gut aufgenommen fühlt er sich in Eisenbach, "der Teamspirit stimmt".

Die Arbeit des jungen Coaches wird gelobt, nicht zuletzt von den Fans, die jetzt so zahlreich wie schon lange nicht mehr zu den Heimspielen des SVE kommen. Die Fans sind ein starker Rückhalt, auch für die zweite Mannschaft, die aktuell um einen Spitzenplatz kämpft. Gemeinder macht keinen Unterschied zwischen Reserve und der "Ersten", das sei "ein großes Wir". Zusammenhalt, der sich auszahlt. Das Leistungs-Niveau hat sich verbessert. Mit 21 Punkten und damit sechs Zählern mehr als vor einem Jahr stehen die Eisenbacher auf Rang fünf und damit "genau dort, wo wir hinwollten, wir sind absolut im Soll".



Sehr zufrieden sei er, sagt Gemeinder, aber es liege noch viel Arbeit vor ihm und seiner Mannschaft. "Bei den Abschlüssen gibt es Verbessserungsmöglichkeiten, die Konzentration müssen wir verbessern". Es seien viele Kleinigkeiten, die ein Spiel entscheiden. Bis zur Winterpause stehen noch zwei Partien an. Dass es nächste Woche weiß werden könnte auf dem Wald, macht Gemeinder momentan keine Sorge, schließlich stehe das letzte Spiel des Jahres für die Eisenbacher in Immendingen an. "Wir wollen ohne Nachholtermin in die Winterpause."



Öfingen – Mundelfingen: "Im Kellerduell müssen die Mundelfinger die Kurve kriegen, aber die Öfinger sind daheim sehr unbequem." Tipp: 2:2.



SV Immendingen – SG Lenzkirch-Saig: "Ein interessantes Spitzenspiel. Immendingen schwächelt, aber auf dem SVI-Platz, der mehr Acker als Rasen ist, sind die Lenzkircher, die Kunstrasen gewöhnt sind, im Nachteil." Tipp: 3:1.



TuS Blumberg – SG Kirchen-Hausen: "SG-Trainer Berkay Cakici macht einen Topjob. Seine Mannschaft steht verdient ganz oben, Blumberg wird nur reagieren können ." Tipp: 1:4.



SV Grafenhausen – SV Eisenbach: "Wir wissen, was uns erwartet", sagt Gemeinder, die Grafenhausener sind sehr kompakt, aber wenn wir von der ersten Minute an konzentriert sind, können wir in Grafenhausen punkten. "



SG Unadingen/Dittishausen – SG Schluchsee/Feldberg: "Die Unadinger hatten zuletzt viel Pech, ich gönne Trainer Thomas Wolf den Erfolg. Das wird ein 3:1-Heimsieg."



DJK Donaueschingen II – TuS Oberbaldingen: "Aufsteiger Oberbaldingen hat sich rasch akklimatisiert, aber die DJK ist technisch deutlich besser". Tipp: 3:1.



SG Friedenweiler-Rötenbach – SSC Donaueschingen: "Beim SSC gibt es enorme Personalprobleme, im Training sind oft nur acht Leute am Ball. Alles spricht für Friedenweiler." Tipp: 2:1