"Jede Woche ans Limit gehen": Die SF Neersbroich im Schnellcheck

Nach Platz zwei in der Vorsaison der Frauen-Kreisliga, wollen die Sportfreunde Neersbroich mit Traier Björn Möller nun erneut angreifen.

Wie lauten Eure Ziele für die neue Saison? Möller: Wir wollen so weit oben mitspielen wie möglich. Wir müssen schauen, wie die Personelle Situation sich im Laufe des Jahres entwickelt

Welche Spieler sollte man kommende Saison besonders im Blick behalten – und warum? Möller: Sandra Walbeck. Da Sie über einige Jahre Erfahrung im Profi-Bereich verfügt und unseren Damen weiterbringen kann.

An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten? Möller: Wir müssen vorne im Sturm effektiver werden, aber das muss im Kollektiv passieren und liegt nicht nur am Sturm.

Was ist euer Erfolgsrezept für gute Stimmung in der Mannschaft – auch wenn’s mal sportlich nicht läuft?

Möller: Der Glaube daran, dass es Jede besser kann und es Jede es schon bewiesen hat. Die Trainingsbeteiligung hoch halten und jede Einzelne bewusst machen, dass Sie gut ist.

Was war aus eurer Sicht die größte Herausforderung der vergangenen Saison – sportlich oder organisatorisch?

Möller: Jede Woche ans Limit zu gehen und auch die vermeintlich schwächeren Gegner ernst zu nehmen. Der Kopf muss immer frei von Ängsten und Sorgen sein.

Welche Unterstützung wünscht ihr euch aktuell am dringendsten – sei es vom Verband, der Gemeinde oder den Fans?

Möller: Wir kommen eigentlich sehr gut zurecht. Wir sind eine intakte Mannschaft, die sich sehr gut selber organisiert.

Wer ist bei euch der Kabinen-DJ – und wie oft gibt’s deswegen Diskussionen?

Möller: Das regeln die Damen unter sich. Jede hat einen Wunsch und der wird auch respektiert.

Wer hat in der Kabine das größte Mitteilungsbedürfnis – und wer hört trotzdem nie zu?

Möller: Och, Damen quatschen so oder so immer viel und da muss man öfters mal einen Riegel vor schieben.

Wenn es einen Preis für das schrägste Hobby im Team gäbe – wer würde ihn gewinnen und wofür?

Möller: Uff, schwer zu sagen. Da einiges schon so normal geworden ist, würde ich sagen das keiner ein schräges Hobby hat.

Vervollständigt bitte den Satz: „Unsere Saison wird erfolgreich, wenn …“

Möller: Wir es hinbekommen, uns immer zu Motivieren und das auf den Platz bekommen was wir können. Wir können nur uns selbst schlagen. Wir sind quasi unser stärkste Gegner.

Beantworte den FuPa-Schnellcheck für Deine Mannschaft

Wird geladen…

____

Folgt FuPa auf WhatsApp Zuletzt möchten wir nochmal auf den FuPa-WhatsApp-Dienst aufmerksam machen. Wer weder Facebook noch Instagram nutzt oder zusätzlich noch über einen weiteren Kanal FuPa-Nachrichten empfangen möchte, kann der Niederrhein-Community bei WhatsApp beitreten - hier gibt es alle Informationen.