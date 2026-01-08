Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Stralen ist gut drauf. – Foto: David Zimmer
Jede Wette – SV Straelen kehrt in die Kreisliga A zurück
In der Gruppe 2 der Fußball-Kreisliga B geht’s heiß her. Der SV Straelen ist in diesem Jahr mal wieder Schauplatz einer Meisterfeier. Lokalrivale Sportfreunde Broekhuysen II geht in die Relegation. Und das sind die potenziellen Absteiger.rn
Noch sieht’s in der Gruppe 2 der Kreisliga B Kleve/Geldern nach einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft aus. Die Reserve der Sportfreunde Broekhuysen hat sich mit 43 Punkten aus 16 Spielen als Tabellenführer in die Winterpause verabschiedet, zwei Zähler weniger hat der SV Straelen auf dem Konto. Aber das Bild wird sich ganz schnell ändern, sobald im neuen Jahr der Ball wieder rollt. Und das hat einen Grund.