Jede Wette – SV Straelen kehrt in die Kreisliga A zurück

Ganz übel sieht’s auch für den Vorletzten SV Walbeck II (ebenfalls neun Punkte) aus. In Reichweite befindet sich noch der TSV Nieukerk II (zwölf Punkte). Das Team vom Aermen Düwel hat zwar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, doch bei Arminia Kapellen dürfte es nichts zu holen geben (Freitag, 20. Februar, 20 Uhr).

Mitten in der Gefahrenzone befinden sich noch Grün-Weiß Vernum II (13 Punkte) und der SV Herongen (15). Doch die Erfahrung lehrt: Vernumer Kicker ziehen den Kopf immer irgendwie aus der Schlinge. Und der SV Herongen hat sich in der Winterpause entsprechend verstärkt, um sich nicht mehr lange mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen zu müssen.