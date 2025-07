 Jede Wette – der SV Straelen steigt mit mehr als 100 Toren auf

Für den SV Straelen hatte die abgelaufene Saison in der Kreisliga A Kleve/Geldern nur wenige Höhepunkte auf Lager. Einer davon ereignete sich am 11. Mai. Maik Noldes war der Hauptdarsteller beim Straelener 7:5-Erfolg in Sevelen. Der Angreifer wird nächste Woche 38 Jahre jung, aber für sechs Tore am Koetherdyck reicht’s immer noch.

Diese Tatsache zeigt schon, wo die Reise der Grün-Gelben in der kommenden Spielzeit hingeht. Noldes, der einst am Essener Uhlenkrug auf Torejagd ging und vor zehn Jahren den GSV Geldern in die Bezirksliga schoss, ist keineswegs Alleinunterhalter. Der neue Trainer Thomas Geist und Sportlicher Leiter Peter Streutgens haben einen Kader zusammengestellt, der nur eine Zielsetzung zulässt: sofortige Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus.

So hat Sebastian Moldovan, der in der abgelaufenen Saison für den künftigen Ligarivalen Rot-Weiß Geldern in 23 Einsätzen 43 Treffer erzielte, ein Angebot des A-Ligisten Viktoria Winnekendonk ausgeschlagen, um an der Römerstraße anheuern zu können.

Fast schon zum Inventar gehört Cristian Voicu, ebenso wie Noldes ein alter Weggefährte von Peter Streutgens. Der Außenstürmer kann an guten Tagen, und die hat er ziemlich oft, eine komplette Abwehrreihe schwindlig spielen.

Auch der junge Neuzugang Jonah Siebert weiß ganz genau, wo der gegnerische Kasten steht. Beim FC Rumeln (Kreisliga A Moers) hat der Mittelstürmer in der vergangenen Saison den Sprung in den Seniorenbereich eindrucksvoll geschafft – mit 28 Scorerpunkten (19 Tore, neun Vorlagen). Hinzu gesellt sich noch Nico van Bergen, Neuzugang vom A-Liga-Aufsteiger SV Veert. Der torgefährliche Spielmacher ist zwar noch bis Oktober gesperrt, spielt aber in den Überlegungen von Trainer Thomas Geist bereits eine große Rolle.

Und hier die Prognose, die keineswegs gewagt ist: Der SV Straelen wird mit mehr als 100 Toren B-Liga-Meister. „In der vergangenen Saison mussten wir in Windeseile einen Kader zusammenschustern. Das hat nicht funktioniert, weil es am nötigen Teamgeist gefehlt hat. Diesmal hatten Thomas Geist, Obmann Jürgen Lendzian und ich wesentlich mehr Zeit, einen schlagkräftigen Kader auf die Beine zu stellen. Wir wollen den Abstieg in die Kreisliga B sofort reparieren“, sagt Peter Streutgens.

Aufstieg ist das große Ziel

Das sieht auch SVS-Vorsitzender Michael Traurig so: „Die sofortige Rückkehr in die A-Liga ist unser erklärtes Ziel.“

Das sollte funktionieren, zumal der SV Straelen auch in der Defensive mehr als ordentlich aufgestellt ist. Bler Istrefi, der eigentlich schon nach der Winterpause kommen sollte, ist endlich da. Der junge Mann bringt viel Erfahrung aus der „Süper Lig“ im Kosovo mit, sprich der höchsten Spielklasse im Balkanstaat. Er wohnt inzwischen in Kempen, sein Onkel Deme ist mit Peter Streutgens befreundet. Deshalb wird der zweikampfstarke „Sechser“ seine Fußball-Laufbahn in Deutschland in der Kreisliga B starten.

„Er hätte zwar auch schon in der Endphase der vergangenen Saison spielen können, aber ich wollte ihn nicht im Abstiegskampf verheizen“, sagt Peter Streutgens. Ali Irgat, erfahrener Neuzugang vom A-Ligisten FC Aldekerk, soll die Straelener Abwehr stabilisieren – fertig ist der Meisterkader.

In Zusammenarbeit mit Michael Traurig haben Streutgens, Geist und Co. bereits eine Art Masterplan für die kommenden Jahre entwickelt. „Wir hatten ein sehr gelungenes Meeting. Das Wort Durchmarsch höre ich zwar nicht so gerne. Aber spätestens 2030 soll der SV Straelen wieder in der Bezirksliga spielen“, sagt der SVS-Vorsitzende. Und schiebt gleich hinterher: „Die Spieler bekommen Fahrgeld und Punkteprämien. Verträge für Fußballer wird’s unter meiner Regie nicht mehr geben.“

Wer sich die neue Torfabrik anschauen möchte, hat dazu erstmals am kommenden Samstag Gelegenheit. Der SV Straelen mischt beim Benefizturnier von Fortuna Keppeln mit. Anschließend möchte der B-Ligist im Turnier um den Voba-Cup zeigen, dass in der nächsten Saison mit ihm zu rechnen ist.