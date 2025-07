Jede Menge Neuzugänge für den SV Melverode-Heidberg

Für den SV Melverode-Heidberg werden in der kommenden Saison einige Spieler der vergangenen Jahre nicht mehr auf dem Feld stehen. Auf der einen Seite die vielen Abgänge, doch der Kreisligist konnte via Instagram auch jede Menge neue Spieler vorstellen. Wir gucken auf die Transfers des Kreisligisten..

Aus der eigenen zweiten Herren werden gleich vier Spieler den Kader der ersten Herren verstärken. Zum einen gehört Dejan Pavlic dazu. Der Keeper stand schon in der vergangenen Saison ein Mal im Tor des Kreisligisten und wird die Nummer 69 tragen. Auch der zentrale Mittelfeldspieler Kaan Camlidere wagt den Sprung in die erste Mannschaft. Er überragt durch gutes Spielverständnis. Dean Mozdzien konnte in der vergangenen Saison bereits drei Einsätze in der Kreisliga-Truppe sammeln und startete dabei ein Mal. Der Mittelfeldspieler überzeugt durch seine hohe Laufbereitschaft. Der vierte im Bunde, der aus der zweiten Herren kommt, ist Alexey Ballard, der die Lücke schließen soll, die Top-Torjäger Jannis Struck durch seinen Weggang riss.

Aus der A-Jugend des SV Gartenstadt kommen Aram Ayoub und Ousman Singateh zum SV Melverode-Heidberg. Beide Spieler sind technisch stark und werden die Außenbahnen beackern. Singateh eher für die Offensive. Ayoub kann auch defensiv eingesetzt werden. Zudem kommt Felix Otte aus der dritten Mannschaft der Freien Turner. Der Innenverteidiger ist sehr zweikampfstark und bringt Erfahrung mit für den Kreisligisten.