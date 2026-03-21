Jede Menge "Maustote": Heimstetten taumelt zu zehnt über die Ziellinie

Der letztlich goldene SVH-Treffer. Heimstetten jubelt mit dem Torschützen Benedict Fink (2.v.re.) – Foto: Ferazin

Und das in Unterzahl! Der SV Heimstetten übersteht eine massive Drangphase der Schaldinger, bleibt dran und holt in Spiel vier den dritten Dreier im neuen Kalenderjahr. Für den SV Schalding-Heining hingegen zählt in der Bayernliga Süd nur noch der Klassenerhalt. Nur zu gerne hätte man sich dafür vor 438 Zuschauern zumindest mit einem Punkt belohnt.

"Im ersten Durchgang hatten wir drei maustote Chancen! Treffen danach noch zweimal den Innenpfosten. Und kriegen das Ding einfach nicht ins Tor. Die Anzahl unserer Torchancen muss einfach für zwei, drei, vier Tore reichen", ärgerte sich Schaldings Coach Stefan Köck vollkommen zurecht. Denn seine Mannschaft lieferte gegen ein Bayernliga-Spitzenteam eine richtig gute Vorstellung ab, scheiterte aber eben mehrfach am Torpfosten oder an SVH-Keeper Moritz Knauf. Beschränkt man sich wirklich nur auf die allerbesten Torchancen, vergab Jinx Brückl nach einem Schiedsrichter-Ball, Knauf per Fußabwehr (45.). Und nur Sekunden danach zielte Markus Gallmaier nach einem Doppelpass mit Mohamed Bekaj um Zentimeter flach links vorbei (45.+1). Heimstetten zielt Vollspann an den eigenen Innenpfosten!





Heimstetten war da schon in Front gegangen. Fabian Cavadias Schuss lenkte Marius Herzig an die Latte, von dort sprang der Abpraller aber genau zum einköpftbereiten Benedict Fink (38.). Minute 61: Schnabel auf Gallmaier, an den rechten Innenpfosten, von dort an Knaufs Kopf. In allerhöchster Not geklärt. Und dann Minute 68: Vitus Vochatzer setzte einen Klärungsversuch Vollspann an den eigenen Pfosten!! Gallmaiers Kopfball ging genau auf den Schlussmann (71.), Drofa per Schlenzer knapp neben die Kiste (74.), und gegen Joker Abaz Mazrekaj rettete gerade noch ein SVH-Abwehrbein (83.). Heimstetten ohne Kapitän Riglewski personell auf der letzten Rille.





"Am Ende war's natürlich ein glücklicher Sieg für uns. Wir mussten heute viel verteidigen, viel überstehen. Unsere erste Halbzeit war sehr ordentlich, angesichts dessen, dass sich Lukas Riglewski diese Woche im Training verletzt hat, und heute zwei Mann krankheitsbedingt absagen mussten. Halbzeit zwei war richtig wild, mit vielen Fouls. Wir haben es nicht mehr geschafft, mutige Lösungen zu suchen", so Heimstetten-Trainerin Sarah Romert. Dabei musste Heimstetten gut 20 Minuten in Unterzahl überstehen. Ersatzkapitän Daniel Steimel ging gegen Noel Tanzer viel zu hart in den Zweikampf und sah sogar die rote Karte (69.). "Unglücklich, aber sicher auch unnötig da so reinzugehen", so Romert.



Zwei personelle Hiobsbotschaften gab's allerdings auch für Schalding. Quirin Stiglbauer musste wegen einer muskulären Verletzung frühzeitig raus, und dessen "Einwechsler" Vincent Ketzer erwischte es in Minute 65 wohl schwerer. Köck: "Vinz ist im Rasen hängengeblieben und hat sich das Knie verdreht." 🙁





